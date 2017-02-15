Ари в среду вернется в основу «Краснодара» после тренировок с дублем

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«С прошлой недели футболист находился на сборе с молодежной командой на Кипре. В среду бразилец присоединится к основной команде и будет готовится с ней к матчу Лиги Европы (с “Фенербахче” — прим. ТАСС)», — сказал источник.

Также, по его словам, в «Краснодар» поступило предложение о покупке 31-летнего бразильца от китайского «Хэнань Цзянье», которое устроило руководство российского клуба. В данный момент проходит процесс согласования личного контракта с Ари.

В текущем сезоне бразилец сыграл за «Краснодар» в 11 матчах чемпионата России, одной игре Кубка страны и шести встречах Лиги Европы, забил в сумме семь голов. Контракт игрока с краснодарским клубом истекает в конце сезона-2018/19.