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15 февраля 2017, 11:21 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Ари в среду вернется в основу «Краснодара» после тренировок с дублем

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бразильский футболист «Краснодара» Ари, находившийся на сборе с молодежной командой на Кипре, вернется к тренировкам с основным составом клуба в среду. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Бразильский футболист будет готовиться с основной командой к матчу Лиги Европы с турецким Фенербахче Увеличить
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«С прошлой недели футболист находился на сборе с молодежной командой на Кипре. В среду бразилец присоединится к основной команде и будет готовится с ней к матчу Лиги Европы (с “Фенербахче” — прим. ТАСС)», — сказал источник.

Также, по его словам, в «Краснодар» поступило предложение о покупке 31-летнего бразильца от китайского «Хэнань Цзянье», которое устроило руководство российского клуба. В данный момент проходит процесс согласования личного контракта с Ари.

В текущем сезоне бразилец сыграл за «Краснодар» в 11 матчах чемпионата России, одной игре Кубка страны и шести встречах Лиги Европы, забил в сумме семь голов. Контракт игрока с краснодарским клубом истекает в конце сезона-2018/19.

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