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15 февраля 2017, 10:52 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА продлил контракт с футболистом Жамалетдиновым

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с нападающим команды Тимуром Жамалетдиновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О том, на какой срок рассчитано новое соглашение 19-летнего россиянина с командой, не сообщается.

В текущем сезоне форвард провел за молодежную команду клуба четыре матча в чемпионате страны и шесть встреч в юношеской лиге УЕФА, в которых забил суммарно семь мячей.

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