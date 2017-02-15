ЦСКА продлил контракт с футболистом Жамалетдиновым

О том, на какой срок рассчитано новое соглашение 19-летнего россиянина с командой, не сообщается.

В текущем сезоне форвард провел за молодежную команду клуба четыре матча в чемпионате страны и шесть встреч в юношеской лиге УЕФА, в которых забил суммарно семь мячей.