Дмитрий Ефремов: Слова Слуцкого про меня? Мне было не обидно это слышать
Корреспондент «Советского спорта» поговорил с полузащитником ЦСКА Дмитрием Ефремовым, который этот сезон проводит в аренде в «Оренбурге».
Ему 21 год, а Ефремов поиграл и против Беллерина, и вызова в сборную России от Фабио Капелло удостаивался, и сравнений с Зораном Тошичем от Леонида Слуцкого. Не в свою, правда, пользу.
«ПРОТИВ БЕЛЛЕРИНА ПРИШЛОСЬ ТЯЖЕЛОВАТО…»
— Для вас это первый полноценный и стабильный игровой отрезок в
— Этого мало. Мог результативнее действовать. Нужно прибавлять в созидании, в последнем пасе. Посмотрим, прибавил ли на сборах, когда возобновится чемпионат.
— После 17-и туров «Оренбург» на 14-м месте в РФПЛ. Заслуженно?
— Наверное, да. В
— Когда в 2013-м вы попали в основной состав ЦСКА, кто особенно впечатлял из игроков?
— Вагнер выделялся, Хонда, Игнашевич, Березуцкие. Много было классных игроков. Для меня все это представлялось
— Молодежный состав ЦСКА здорово выступает в юношеской лиге УЕФА, стабильно выходя в
— Возможно, доля правды в этом есть. Не знаю, как устроен тренировочный процесс в Европе. Может, они действительно делают акцент на технике. Но мы топовым юношеским командам ни в чем не уступали — ни в «физике», ни в технике.
— Кто произвел самое сильное впечатление?
— Лондонский «Арсенал». Из того состава на взрослом уровне играют Гнабри, но он, правда, сейчас не в «Арсенале», а Германии, и Беллерин. Он уже тогда был очень быстрый. Однажды играл на его фланге — в паре моментов пришлось тяжеловато.
«ХОТЕЛ БЫТЬ НА ВИДУ»
— Почему талантливой армейской молодежи в последние годы мало доверяли в первой команде?
— Шанс давали всегда. Пусть небольшой, но за него надо было зацепиться, чтобы заслужить нечто большее. Когда я переходил из дубля в основу, конкурировать приходилось с очень классными игроками. В общем, шансы у меня были.
— Не обидно было слышать такое от Слуцкого: «Из-за лимита можно вышвырнуть Тошича в пользу Ефремова, но с ЧМ-2018 Тошича никто не вышвырнет, а играть против него будет Ефремов»?
— Нет. Тошич — классный футболист. Наверное, на тот момент я действительно не совсем мог с ним конкурировать.
— Аренда в чешском «Словане» в прошлом сезоне помогла выйти на новый уровень?
— Мне важно было играть. Уровень чемпионата Чехии, конечно, слабее, чем РФПЛ. Там есть две команды — «Спарта» и «Виктория», которые всех обыгрывают, регулярно играют в еврокубках. Мы тогда заняли третье место, неплохо смотрелись.
— Могли остаться?
— Да, но хотел попробовать себя в российском чемпионате. Чтобы быть на виду.
— Весной 2015 года вас вызвали в сборную России. Что было самым запоминающимся?
— Выход в игре против «Казахстана» (0:0) в футболке сборной России. Пусть на 10 минут, но момент все равно — особенный.
— Капелло — жесткий тренер?
— Был в расположении сборной дня три.
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