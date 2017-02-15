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15 февраля 2017, 9:47 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Арестованное за долги здание ФК «Томь» приставы выставили на продажу

ТОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Приставы передали на реализацию арестованное за долги по налогам здание футбольного клуба «Томь», специалисты оценили комплекс в 65,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области.

«Направлен на реализацию административно-бытовой корпус ФК “Томь”, расположенный по адресу Томск, улица Белинского, 11/1. Необходимый пакет документов вместе с постановлением о передаче объекта на торги вчера вечером передан в территориальное управление Росимущества», — отметили в пресс-службе.

Именно это ведомство и будет проводить процедуру торгов, добавили в управлении.

Здание было арестовано в октябре 2016 года в рамках исполнительного производства о взыскании с «Томи» задолженности в 39 млн рублей по налоговым платежам. На данный момент долги составляют 32 млн рублей. Они сократились за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета «Томи».

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потеряла во время зимнего перерыва в чемпионате более 10 футболистов.

Ранее государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей.

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