Арестованное за долги здание ФК «Томь» приставы выставили на продажу
ТОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Приставы передали на реализацию арестованное за долги по налогам здание футбольного клуба «Томь», специалисты оценили комплекс в 65,8 млн рублей. Об этом сообщили в
пресс-службе УФССП по Томской области.
«Направлен на реализацию
Именно это ведомство и будет проводить процедуру торгов, добавили в управлении.
Здание было арестовано в октябре 2016 года в рамках исполнительного производства о взыскании с «Томи» задолженности в 39 млн рублей по налоговым платежам. На данный момент долги составляют 32 млн рублей. Они сократились за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета «Томи».
«Томь», которая пробилась в
Ранее государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей.
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