Арестованное за долги здание ФК «Томь» приставы выставили на продажу

«Направлен на реализацию административно-бытовой корпус ФК “Томь”, расположенный по адресу Томск, улица Белинского, 11/1. Необходимый пакет документов вместе с постановлением о передаче объекта на торги вчера вечером передан в территориальное управление Росимущества», — отметили в пресс-службе.

Именно это ведомство и будет проводить процедуру торгов, добавили в управлении.

Здание было арестовано в октябре 2016 года в рамках исполнительного производства о взыскании с «Томи» задолженности в 39 млн рублей по налоговым платежам. На данный момент долги составляют 32 млн рублей. Они сократились за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета «Томи».

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потеряла во время зимнего перерыва в чемпионате более 10 футболистов.

Ранее государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей.