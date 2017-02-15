Китайский клуб готов поднять зарплату Ари в три раза

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В переходе Ари в китайский клуб заинтересованы все стороны: футболист получит существенную прибавку к зарплате, «Краснодар» выручит хорошие деньги за возрастного форварда, а «Хэнань Цзянье» усилит линию атаки перед стартом чемпионата. Как сообщил «Известиям» знакомый с ситуацией источник, вызывающим разногласия моментом пока остается размер компенсации за разрыв контракта Ари с «Краснодаром». Срок соглашения бразильца с российским клубом истекает в середине 2019 года.

— Ари согласен на переход в чемпионат Китая, но сторонам необходимо определить сумму отступных за его трансфер, — рассказал источник в «Краснодаре». — «Хэнань Цзянье» предлагает за переход футболиста €2 млн, российский клуб хочет получить как минимум €3,5 млн. Тем не менее сейчас уже мало кто сомневается в том, что стороны всё же договорятся и Ари успеет сменить клубную прописку до конца зимнего периода дозаявок (24 февраля. — «Известия»).

Официально комментировать возможный уход бразильского нападающего в «Краснодаре» отказались. Однако агент футболиста Оливер Кабрера заявил, что до окончания периода дозаявок может случиться «всё что угодно».

— Мой клиент в данный момент является игроком «Краснодара», но если за оставшиеся 10 дней мы получим предложение, которое удовлетворит нас и клуб, — возможно всё, — заявил Оливер Кабрера. — Пока я не готов сказать, будет ли это «Хэнань Цзянье».

В отличие от других клубов Высшей лиги Китая «Хэнань Цзянье» пока не приобретал именитых игроков. На данный момент в составе клуба числится всего один иностранец — 25-летний швед Осман Шоу, ранее выступавший за шотландский «Хартс». Поэтому клуб может приобрести еще двух иностранных футболистов и уложиться в лимит на легионеров.

В нынешнем сезоне позиции Ари в стартовом составе «Краснодара» стали заметно слабее: игрок принял участие всего в 11 играх РФПЛ (4 гола + 4 голевые передачи). По мнению футбольного эксперта, бывшего спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, уход бразильца не станет для «быков» серьезной потерей.

— Переход Ари в китайский клуб вполне возможен, — сказал эксперт. — Бразилец уже немолод, ему 31 год. Если он перейдет в Китай, то «Краснодар» заработает на этом деньги и разгрузит свою зарплатную ведомость, избавившись от футболиста, который не попадает в основной состав. Насколько мне известно, команда никогда не пыталась удержать Ари любой ценой. Полагаю, что подобный переход будет на пользу всем. Уверен, что бразильский футболист получит хороший контракт в случае переезда в Китай.

Напомним, Арикленеш да Силва Феррейра перешел в «Краснодар» из московского «Спартака» в 2013 году. Всего в РФПЛ Ари сыграл в 165 матчах, забил 43 гола и сделал 34 голевые передачи. В Лиге Европы на счету форварда — 20 матчей и девять голов. Ари является чемпионом Нидерландов-2008/09, обладателем Кубка Швеции-2007, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата России.