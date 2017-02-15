«Терек» и «Рубин» будут платить зарплату Магомеду Оздоеву пополам

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— Последние две недели клубы вели переговоры о вариантах трансфера Оздоева, — сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией. — В итоге было принято решение, что оптимальным вариантом станет аренда без права последующего выкупа. «Рубин не хочет терять футболиста и решил подстраховаться — во время аренды клубы будут платить игроку зарплату пополам.

По данным источника, до перехода в «Терек заключить контракт Магомеду Оздоеву предлагал бельгийский клуб «Стандард. Официальный представитель футболиста Анзор Гаргаев не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее.

— Прежде всего хочу отметить, что у Магомеда не было цели обязательно покинуть «Рубин» этой зимой, — сказал «Известиям» Анзор Гаргаев. — Однако в клуб стали поступать предложения от различных команд. Я не могу называть конкретные варианты, но могу подтвердить, что предложения были не только из Росиии, но и из Европы. Оздоев не планировал уходить, но когда возник вариант с «Тереком», мы очень заинтересовались. Ведь, по сути, это родной клуб и для Магомеда, и для меня. А его всегда тянуло ближе к родной земле.

Представитель футболиста отметил также, что в сложившейся ситуации было важно не затягивать с трансфером до окончания периода дозаявок.

— Нам было необходимо оказаться в клубе, где Магомед будет играть регулярно, — добавил Анзор Гаргаев. — При новом главном тренере сборной Оздоев постоянно попадает в состав, и ему необходимо иметь достаточное количество игрового времени, чтобы выступить на Кубке конфедераций и чемпионате мира. Также я хочу отметить профессионализм руководства грозненцев — все переговоры прошли быстро и четко. Очень важно, что не пришлось откладывать трансфер до последнего момента. В этом и заслуга «Рубина», который во многих моментах пошел нам навстречу. Теперь у Магомеда будет достаточно времени, чтобы понять требования нового клуба и влиться в коллектив до старта второй части чемпионата. Какие-то более конкретные детали сделки я пока раскрывать не могу.

Магомед Оздоев начинал заниматься футболом в Ингушетии в клубе «Ангушт». В 15 лет он перебрался в грозненский «Терек», в 2009-м получил приглашение от молодежной команды киевского «Динамо» и оказался в структуре самого титулованного клуба Украины. Оздоев играл в дубле киевской команды и в итоге стал получать вызовы в сборную России в категории до 17 лет.

Опорный полузащитник провел на Украине всего восемь месяцев и уже в августе 2009 года вернулся в Россию. Его новым клубом стал московский «Локомотив». Сезон-2014/15 футболист провел в составе «Рубина» на правах аренды. А летом 2015 года перешел в казанскую команду в статусе свободного агента. Всего в составе «Рубина» Оздоев провел 83 матча, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

Отметим, что Магомед Оздоев — первый футболист из Ингушетии, выступающий в составе национальной команды. В сентябре 2014 года Оздоев дебютировал в сборной, которую на тот момент возглавлял Фабио Капелло. При титулованном итальянце Магомед шесть раз появлялся на поле: четырежды в товарищеских матчах и дважды — в официальных играх. При Леониде Слуцком игрок перестал попадать в состав сборной, но после прихода Станислава Черчесова вновь вернулся в обойму команды. При новом наставнике Оздоев провел уже четыре матча в футболке сборной России, а в заключительной игре 2016 года забил дебютный гол в контрольной игре с Румынией. Примечательно, что матч проходил в Грозном.