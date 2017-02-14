Роман Асхабадзе: Мане отказался переходить в «Спартак»

Также функционер рассказал, что «Спартак» планировал приобрести полузащитника «Ред Булла» Садио Мане, который сегодня выступает за «Ливерпуль».

— Переговоры по Промесу были одними из самых сложных в моей карьере, — сказал в эфире программы «Все на футбол» Асхабадзе. — Мы провели очень много часов в офисе «Твенте». На тот момент нам было тяжело уговорить потенциально сильного футболиста переехать в Россию, но это удалось. Как? По своим каналам я узнал, что у голландского клуба серьезные финансовые проблемы, было понятно, что им нужны деньги. Европейцы любят, когда российские клубы выходят на рынок, поскольку на тот момент отечественные команды были готовы приобретать футболистов, выплачивая сумму их трансфера одним переводом. Этим мы и воспользовались.

Тогда руководство «Спартака» поставило задачу приобрести двух сильных фланговых футболистов. Первым был Промес, а вторым — Садио Мане. После переговоров по Промесу отправился на встречу с представителями сенегальца. С его клубом мы договорились быстро, но в этот же день футболисту пришло предложение из Англии. В итоге он уехал туда (перешел в «Саутгемптон» — Прим. «СЭ») за меньшие деньги. Перед нами извинился, повел себя вежливо, но, к сожалению для «Спартака» уехал в Англию.