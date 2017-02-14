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14 февраля 2017, 20:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Уфа» разгромил вице-чемпиона Молдавии «Дачию» в контрольном матче в Испании

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Футболисты «Уфы» одержали крупную победу над действующим вице-чемпионом Молдавии «Дачией» в контрольной игре на тренировочном сборе в Испании.

Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Уфы», в составе которой мячи забили Александр Сухов (11-я минута), Дмитрий Сысуев (39-я) и Вячеслав Кротов (68-я).

Следующий контрольный матч на испанском сборе «Уфа» проведет 17 февраля.

После 17 туров «Уфа» занимает восьмое место в чемпионате России, имея в активе 25 очков. В декабре в клубе сменился главный тренер: место ушедшего в московский ЦСКА Виктора Ганчаренко занял Сергей Семак, до этого работавший в тренерском штабе петербургского «Зенита». Матчи российской премьер-лиги возобновятся в марте.

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