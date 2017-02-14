ФК «Уфа» разгромил вице-чемпиона Молдавии «Дачию» в контрольном матче в Испании

Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Уфы», в составе которой мячи забили Александр Сухов (11-я минута), Дмитрий Сысуев (39-я) и Вячеслав Кротов (68-я).

Следующий контрольный матч на испанском сборе «Уфа» проведет 17 февраля.