«Локо» согласовал контракт с Антоном Миранчуком
По информации «СЭ», «Локомотив» и полузащитник команды Антон Миранчук согласовали условия нового контракта.
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Прежний договор действовал до конца текущего года, новый же будет рассчитан до середины 2019-го года. С большой долей вероятности, клуб и футболист заключат новое соглашение уже в феврале.
Напомним, в прошлом году Миранчук играл на правах аренды в таллинской «Левадии», в составе которой в 30 матчах забил 14 голов.
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