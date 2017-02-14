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14 февраля 2017, 20:57 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Локо» согласовал контракт с Антоном Миранчуком

По информации «СЭ», «Локомотив» и полузащитник команды Антон Миранчук согласовали условия нового контракта.

По информации СЭ Локомотив и полузащитник команды Антон Миранчук согласовали условия нового контракта. Увеличить
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Прежний договор действовал до конца текущего года, новый же будет рассчитан до середины 2019-го года. С большой долей вероятности, клуб и футболист заключат новое соглашение уже в феврале.

Напомним, в прошлом году Миранчук играл на правах аренды в таллинской «Левадии», в составе которой в 30 матчах забил 14 голов.

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