Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28774472/
14 февраля 2017, 19:30 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Амкар» уступил молдавскому «Шерифу» в контрольной игре на сборе в Турции

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Футболисты пермского «Амкара» потерпели поражение от молдавского «Шерифа» в контрольной игре на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.

Встреча, прошедшая во вторник в Белеке, завершилась поражением «Амкара» со счетом 1:2. Голы в составе победителей забили Вуядин Савич (29-я минута) и Йосип Брезовец (81). У «Амкара» отличился Михаил Костюков (51).

Следующим соперником пермской команды на втором сборе, который завершится 19 февраля, станет казахстанский «Актобе». Игра состоится 18 февраля.

«Амкар» после 17 туров с 27 очками занимает шестое место в чемпионате России. 5 марта пермякам предстоит выездной матч с «Уралом» из Екатеринбурга. Планируется, что на эту игру «Амкар» вылетит прямо из Турции, где пройдет и третий сбор пермяков.

Шериф
Новости Матчи Состав Статистика
Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами