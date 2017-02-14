«Амкар» уступил молдавскому «Шерифу» в контрольной игре на сборе в Турции

Встреча, прошедшая во вторник в Белеке, завершилась поражением «Амкара» со счетом 1:2. Голы в составе победителей забили Вуядин Савич (29-я минута) и Йосип Брезовец (81). У «Амкара» отличился Михаил Костюков (51).

Следующим соперником пермской команды на втором сборе, который завершится 19 февраля, станет казахстанский «Актобе». Игра состоится 18 февраля.

«Амкар» после 17 туров с 27 очками занимает шестое место в чемпионате России. 5 марта пермякам предстоит выездной матч с «Уралом» из Екатеринбурга. Планируется, что на эту игру «Амкар» вылетит прямо из Турции, где пройдет и третий сбор пермяков.