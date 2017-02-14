Евгений Савин: В «Спартаке» сложился коллектив, какого давно не было
Бывший нападающий «Амкара» и «Анжи» Евгений Савин оценил шансы московского «Спартака» на чемпионский титул в текущем сезоне.
— Есть один момент, который отличает нынешний «Спартак» от «Спартака» последних лет. Обрати внимание, какие там эмоции, когда «Спартак» выигрывает. Впервые за годы появился коллектив. Нету деления на бразильцев, молодежь и страны третьего мира. Я знаю изнутри, что там есть коллектив и такого не было давно.
Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров, опережая «Зенит» на пять очков.
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