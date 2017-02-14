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14 февраля 2017, 19:31 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Евгений Савин: В «Спартаке» сложился коллектив, какого давно не было

Бывший нападающий «Амкара» и «Анжи» Евгений Савин оценил шансы московского «Спартака» на чемпионский титул в текущем сезоне.

— Есть один момент, который отличает нынешний «Спартак» от «Спартака» последних лет. Обрати внимание, какие там эмоции, когда «Спартак» выигрывает. Впервые за годы появился коллектив. Нету деления на бразильцев, молодежь и страны третьего мира. Я знаю изнутри, что там есть коллектив и такого не было давно.

Где-то отскочили, где-то взяли свое, но есть команда. Это не европейский клуб, где игроки могут не общаться, это русский клуб, должна быть идея, общение. Я это вижу, и шансы «Спартака» велики, — заявил Савин.

Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров, опережая «Зенит» на пять очков.

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