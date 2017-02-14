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14 февраля 2017, 19:33 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тошич признал, что уже задумывается о матче с «Зенитом»

Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич признался, что уже думает о матче 18-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 4 марта в Москве.

«Конечно, уже задумываюсь об игре с “Зенитом”, ведь это будет особенный матч для нас. “Зенит” идёт на втором месте, поэтому в эмоциональном плане для победившей команды поединок может стать определяющим. Тот, кто проиграет, не лишится шансов на самые высокие места, ведь впереди после матча с питерцами будет целых двенадцать туров. Но начинать вторую часть сезона всегда лучше с победы», — цитирует Тошича сайт ЦСКА.

ЦСКА (32 очка) занимает третье место в РФПЛ, отставая от «Зенита» (35) и «Спартака» (40).

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