Тошич признал, что уже задумывается о матче с «Зенитом»

«Конечно, уже задумываюсь об игре с “Зенитом”, ведь это будет особенный матч для нас. “Зенит” идёт на втором месте, поэтому в эмоциональном плане для победившей команды поединок может стать определяющим. Тот, кто проиграет, не лишится шансов на самые высокие места, ведь впереди после матча с питерцами будет целых двенадцать туров. Но начинать вторую часть сезона всегда лучше с победы», — цитирует Тошича сайт ЦСКА.



ЦСКА (32 очка) занимает третье место в РФПЛ, отставая от «Зенита» (35) и «Спартака» (40).