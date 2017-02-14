«Зальцбург» не получал предложений от «Локомотива» по футболисту Оберлину
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Нападающий австрийского футбольного клуба «Ред Булл Зальцбург» Димитрий Оберлин не перейдет в московский «Локомотив». Об этом ТАСС сообщил
пресс-атташе австрийского клуба Кристиан Кирхер.
На прошлой неделе издание «Спорт-Экспресс» сообщило об интересе «Локомотива» к 19-летнему швейцарцу камерунского происхождения.
«Мы не получали предложений по Оберлину от российских клубов», — сообщил Кирхер.
В первой половине сезона Оберлин на правах аренды выступал за австрийский «Альтах». В текущем чемпионате Австрии в 20 матчах он забил 9 голов, после чего вернулся в «Зальцбург».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter