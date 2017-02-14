Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно
Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что болельщикам красно-белых не стоит переживать по поводу подготовки команды ко второй части сезона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник Романцев стал почетным президентом «Академии Умного Футбола». Именно он предложил такое название. Филиалы академии будут открываться на базе общеобразовательных школ в Москве и Подмосковье (к лету планируют открыть не менее 20 таких школ). С детьми будут работать известные в прошлом игроки «Спартака».
Планируется, что дети смогут побывать в летнем лагере в португальской «Лейрии» и, возможно, поучаствуют в международных турнирах. Соответствующий меморандум был подписан в
Олег Романцев пояснил, что выбрал такое название для академии, потому что его «Спартак» всегда играл в умный футбол. А корреспондент «Советского спорта» спросила тренера, в какой футбол играет нынешний «Спартак».
— «Спартак» последним из клубов
— Паниковать нельзя. Каждый тренер делает
— Как делали вы?
— Мне приходилось и так, и так действовать. В мое время «Спартак» сразу на трех фронтах выступал. Времени на подготовку было мало.
— Сейчас — только чемпионат. Ни Кубка, ни еврокубков…
— Думаю, тренеры всю подготовку спланировали. Ничего особенного в этом нет, не нужно пугаться. И то, что проигрывают на сборах — тоже нельзя пугаться. У нас была поговорка такая: чемпион по товарищеским матчам — первая команда на вылет. Так всегда и было.
— Что скажете о новичках — Луисе Адриано и Александре Самедове?
— По Адриано пока сказать нечего. А Саша — обязательный парень, мастеровитый, он «Спартаку» пригодится.
— В качестве игрока основного состава?
— Думаю, когда человек меняет команду в таком возрасте, он приходит с уверенностью, что будет играть в основном составе. Желаю ему удачи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter