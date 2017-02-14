Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно

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Во вторник Романцев стал почетным президентом «Академии Умного Футбола». Именно он предложил такое название. Филиалы академии будут открываться на базе общеобразовательных школ в Москве и Подмосковье (к лету планируют открыть не менее 20 таких школ). С детьми будут работать известные в прошлом игроки «Спартака».

Планируется, что дети смогут побывать в летнем лагере в португальской «Лейрии» и, возможно, поучаствуют в международных турнирах. Соответствующий меморандум был подписан в бизнес-школе RMA между Академией и клубом.

Олег Романцев пояснил, что выбрал такое название для академии, потому что его «Спартак» всегда играл в умный футбол. А корреспондент «Советского спорта» спросила тренера, в какой футбол играет нынешний «Спартак».

— «Спартак» последним из клубов премьер-лиги начал готовиться ко второй части сезона. Разве что «Томь» в это же время, наконец, собралась. Тут и поражение от «Рубина» — болельщики начинают паниковать. Что вы думаете об этом? — вопрос Романцеву.

— Паниковать нельзя. Каждый тренер делает по-своему. Кто-то за счет игр хочет привести игроков в оптимальную форму, кто-то — за счет тренировок.

— Как делали вы?

— Мне приходилось и так, и так действовать. В мое время «Спартак» сразу на трех фронтах выступал. Времени на подготовку было мало.

— Сейчас — только чемпионат. Ни Кубка, ни еврокубков…

— Думаю, тренеры всю подготовку спланировали. Ничего особенного в этом нет, не нужно пугаться. И то, что проигрывают на сборах — тоже нельзя пугаться. У нас была поговорка такая: чемпион по товарищеским матчам — первая команда на вылет. Так всегда и было.

— Что скажете о новичках — Луисе Адриано и Александре Самедове?

— По Адриано пока сказать нечего. А Саша — обязательный парень, мастеровитый, он «Спартаку» пригодится.

— В качестве игрока основного состава?

— Думаю, когда человек меняет команду в таком возрасте, он приходит с уверенностью, что будет играть в основном составе. Желаю ему удачи.