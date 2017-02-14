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14 февраля 2017, 18:27 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист «Спартака» Ананидзе вернулся к тренировкам в общей группе

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе оправился от ушиба колена и тренировался во вторник в общей группе, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Спартак» в понедельник в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании провел товарищеский матч с казанским «Рубином», уступив со счетом 2:4, поэтому для футболистов, принимавших участие в игре, тренировочное занятие носило восстановительный характер. Ананидзе, пропустивший встречу из-за ушиба колена, вместе с остальными партнерами принял участие в полноценной тренировке. На занятии присутствовали генеральный директор клуба Сергей Родионов и технический директор Юхан Гераскин.

Планируется, что в среду «красно-белые» проведут предыгровую тренировку, а в четверг состоится заключительный на этом сборе контрольный матч с норвежским «Олесунном».

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