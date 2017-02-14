Футболист «Спартака» Ананидзе вернулся к тренировкам в общей группе
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе оправился от ушиба колена и тренировался во вторник в общей группе, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
«Спартак» в понедельник в рамках
Планируется, что в среду «красно-белые» проведут предыгровую тренировку, а в четверг состоится заключительный на этом сборе контрольный матч с норвежским «Олесунном».
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