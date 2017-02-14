Футболист «Спартака» Ананидзе вернулся к тренировкам в общей группе

«Спартак» в понедельник в рамках учебно-тренировочного сбора в Испании провел товарищеский матч с казанским «Рубином», уступив со счетом 2:4, поэтому для футболистов, принимавших участие в игре, тренировочное занятие носило восстановительный характер. Ананидзе, пропустивший встречу из-за ушиба колена, вместе с остальными партнерами принял участие в полноценной тренировке. На занятии присутствовали генеральный директор клуба Сергей Родионов и технический директор Юхан Гераскин.

Планируется, что в среду «красно-белые» проведут предыгровую тренировку, а в четверг состоится заключительный на этом сборе контрольный матч с норвежским «Олесунном».