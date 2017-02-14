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14 февраля 2017, 18:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кирьяков взял на заключительный сбор тульского «Арсенала» 22 игрока

Футболисты тульского «Арсенала» прилетели в Анталию, где пройдёт заключительный сбор команды перед весенней частью сезона, информирует сайт клуба.

В распоряжении главного тренера Сергея Кирьякова 22 футболиста:

Вратари: Владимир Габулов, Михаил Левашов, Алексей Березин.

Защитники: Кирилл Комбаров, Джерсон Вергара, Александр Денисов, Максим Беляев, Стопилла Сунзу, Анри Хагуш, Иван Иванов, Иван Ершов, Андрюс Рукас.

Полузащитники: Владислав Рыжков, Вадим Стеклов, Олег Власов, Данила Буранов, Игорь Горбатенко, Александру Бурчану, Гурам Аджоев, Никита Бурмистров.

Нападающие: Игорь Шевченко и Федерико Расич.

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