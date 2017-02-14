Кирьяков взял на заключительный сбор тульского «Арсенала» 22 игрока
Футболисты тульского «Арсенала» прилетели в Анталию, где пройдёт заключительный сбор команды перед весенней частью сезона, информирует сайт клуба.
В распоряжении главного тренера Сергея Кирьякова 22 футболиста:
Вратари: Владимир Габулов, Михаил Левашов, Алексей Березин.
Защитники: Кирилл Комбаров, Джерсон Вергара, Александр Денисов, Максим Беляев, Стопилла Сунзу, Анри Хагуш, Иван Иванов, Иван Ершов, Андрюс Рукас.
Полузащитники: Владислав Рыжков, Вадим Стеклов, Олег Власов, Данила Буранов, Игорь Горбатенко, Александру Бурчану, Гурам Аджоев, Никита Бурмистров.
Нападающие: Игорь Шевченко и Федерико Расич.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter