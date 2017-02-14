Футболист Мухаметшин в ближайшие два дня должен отправиться на сбор с новой командой

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Ранее генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал ТАСС, что Мухаметшин и еще семь игроков разорвали контракты с клубом по обоюдному согласию.

«Да, 10 числа несколько ребят разорвали контракты по обоюдному согласию. У меня варианты есть, но пока ждем. В ближайшие два дня я должен уже с кем-то полететь на сбор», — сказал Мухаметшин.

Мухаметшин подписал контракт с «Арсеналом» летом прошлого года, перейдя в тульский клуб из саранской «Мордовии». В составе «Арсенала» нападающий провел 10 матчей в чемпионате России и одну игру в Кубке страны.

«Арсенал» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков (12), сколько и тульский клуб, имеет «Оренбург», находящийся на 14-м месте.