Футболист Мухаметшин в ближайшие два дня должен отправиться на сбор с новой командой
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футболист Руслан Мухаметшина в ближайшие два дня должен отправиться на
учебно-тренировочный сбор с новой командой. Об этом 35-летний нападающий сообщил ТАСС.
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Ранее генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал ТАСС, что Мухаметшин и еще семь игроков разорвали контракты с клубом по обоюдному согласию.
«Да, 10 числа несколько ребят разорвали контракты по обоюдному согласию. У меня варианты есть, но пока ждем. В ближайшие два дня я должен уже с
Мухаметшин подписал контракт с «Арсеналом» летом прошлого года, перейдя в тульский клуб из саранской «Мордовии». В составе «Арсенала» нападающий провел 10 матчей в чемпионате России и одну игру в Кубке страны.
«Арсенал» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков (12), сколько и тульский клуб, имеет «Оренбург», находящийся на 14-м месте.
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