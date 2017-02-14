«Арсенал» расторг контракты с восемью футболистами, включая Геруса и Шешукова
Тульский «Арсенал» расторг контракты с восемью футболистами, среди которых вратарь Роман Герус, полузащитник Александр Шешуков и нападающий Руслан Мухаметшин, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор тульской команды Дмитрий Балашов.
Ранее Балашов заявлял агентству «Р-Спорт», что тринадцати футболистам «Арсенала» выданы документы с разрешением вести переговоры с другими потенциальными работодателями.
«Арсенал» расторг контракты уже со многими футболистами. Это Хызыр Аппаев, Роман Герус, Андрей Горбанец, Игорь Калешин, Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин, Дмитрий Смирнов, Александр Шешуков. Браун (Форбс) и (Александр) Горбатюк находятся на просмотре, один — в «Кайрате», другой — в Томске, — заявил Балашов по телефону.
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