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14 февраля 2017, 16:44 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Арсенал» расторг контракты с восемью футболистами, включая Геруса и Шешукова

Тульский «Арсенал» расторг контракты с восемью футболистами, среди которых вратарь Роман Герус, полузащитник Александр Шешуков и нападающий Руслан Мухаметшин, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор тульской команды Дмитрий Балашов.

Ранее Балашов заявлял агентству «Р-Спорт», что тринадцати футболистам «Арсенала» выданы документы с разрешением вести переговоры с другими потенциальными работодателями.

«Арсенал» расторг контракты уже со многими футболистами. Это Хызыр Аппаев, Роман Герус, Андрей Горбанец, Игорь Калешин, Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин, Дмитрий Смирнов, Александр Шешуков. Браун (Форбс) и (Александр) Горбатюк находятся на просмотре, один — в «Кайрате», другой — в Томске, — заявил Балашов по телефону.

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