Ананидзе вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вернулся к тренировкам в общей группе, информирует официальный сайт
красно-белых.
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Отметим, что сегодняшняя тренировка для игравших во вчерашнем контрольном матче носила восстановительный характер. Остальные же провели полноценную тренировку. За практическим занятием наблюдали генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов и технический директор клуба Юхан Гераскин.
На завтра у спартаковцев запланирована предыгровая тренировка. В четверг команда сыграет на стадионе «Ла-Линеа-де-Конпенсьон» заключительный контрольный матч на первом испанском сборе. Соперником
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