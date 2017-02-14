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14 февраля 2017, 16:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Ананидзе вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вернулся к тренировкам в общей группе, информирует официальный сайт красно-белых.

Хавбек пропустил товарищеский матч с «Рубином» (2:4) из-за ушиба колена.

Отметим, что сегодняшняя тренировка для игравших во вчерашнем контрольном матче носила восстановительный характер. Остальные же провели полноценную тренировку. За практическим занятием наблюдали генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов и технический директор клуба Юхан Гераскин.

На завтра у спартаковцев запланирована предыгровая тренировка. В четверг команда сыграет на стадионе «Ла-Линеа-де-Конпенсьон» заключительный контрольный матч на первом испанском сборе. Соперником красно-белых станет норвежский «Олесунн».

Рубин
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