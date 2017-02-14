Ананидзе вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Хавбек пропустил товарищеский матч с «Рубином» (2:4) из-за ушиба колена.

Отметим, что сегодняшняя тренировка для игравших во вчерашнем контрольном матче носила восстановительный характер. Остальные же провели полноценную тренировку. За практическим занятием наблюдали генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов и технический директор клуба Юхан Гераскин.