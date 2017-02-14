«Рубин» вошел во вкус: вслед за Каррерой повержен Пеллегрини

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После победы в Марбелье над «Спартаком» к «Рубину» захотелось присмотреться чуть пристальнее. Ведь «Рубин» этим результатом заставил многих вглядываться и в «Спартак».

Да, сборы, да, без Промеса, да, команда под нагрузками, но на гостевых красно-белых уже пишут, что «гипс снимают и клиент уезжает». «Рубин» выглядел качественно и даже монолитно. И хотя Грасия сделал вид, что не придал этой победе никакого значения, на игру из Казани прилетел президент клуба Ильсур Метшин — результат, вероятно, все же был важен.

В клубе все еще много игроков, поэтому пока нельзя с четкой уверенностью сказать, основным ли составом играл «Рубин». При Грасии «за основу» берется то сочетание, в котором присутствуют Жонатас и Рочина. Бразильский форвард на своем привычном уровне отыграл все 90 минут, а вот испанскому диспетчеру тренер предпочел Карадениза, и турецкий ветеран выдал свой лучший матч при нынешнем тренере.

КИТАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ

Клуб «Чайна Форчун» — тот самый, который тренирует экс-наставник «Реала» и «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини. Из звезд здесь выделяются аргентинец Лавесси и бразилец Эрнанес. Но двух-трех игроков и тренера с именем пока, оказывается, недостаточно, чтобы противостоять Казани. В Китае сезон начинается 5 марта, но функционально между клубами огромная пропасть.

«Рубин» завладел инициативой с первых минут, и голы были лишь вопросом времени. Считается, что команде Грасии больше нравится играть вторым номером, но китайцы сразу отдали мяч, и «Рубин» охотно забрал территорию. Место «за пультом» занял Рубен Рочина. Своими передачами и финтами испанский дерижер задавал вектор атак, а Цакташ, Ткачук и Лестьенн здорово под него подстраивались.

Здорово себя показали все те, кто балансирует на грани основного состава и скамейки. Ткачук оформил дубль, намекнув, что он не хуже Жемалетдинова, Цакташ цементировал центр поля, о Рочине было сказано выше. Даже Кверквелия и Билялетдинов, находящиеся у испанца в немилости, сыграли заметно и качественно. Динияр и вовсе забил последний мяч команды на сборе, да еще и с капитанской повязкой, которая досталась ему от надежно отыгравшего 60 минут Кузьмина.

ВЫБОР ГРАСИИ

Кажется, что период притирки в Казани наконец-то позади. Игроки уже отлично понимают, чего хочет то них испанский наставник. Даже сам Грасия ведет себя на скамейке заметно спокойнее. Теперь это полностью его команда, которой он управляет и которую чувствует.

Второй сбор команды подошел к концу, у игроков три выходных. Грасия вернется в Казань — его сыновья ходят здесь в школу.

На третьем сборе «Рубин» проведет еще четыре контрольных матча.