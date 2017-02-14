РФС приобрел для судей 15 комплектов новых переговорных устройств
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) приобрел для российских арбитров 15 комплектов новых современных переговорных устройств. Об этом ТАСС сообщил председатель Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
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«Российский футбольный союз приобрел для судей 15 комплектов новых, самых современных переговорных устройств. Они помогут арбитрам связываться между собой непосредственно во время матча. Это более современные устройства, чем старые, у них более надежная связь, и они более удобные. Все это сделано благодаря поддержке Виталия Леонтьевича Мутко, даже несмотря на некоторые финансовые трудности РФС», — сказал Будогосский.
Сейчас российские арбитры проводят
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