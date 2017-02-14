«Пионеры» Галицкого. Выиграет ли шеф «Краснодара» спор у Слуцкого
«Краснодар» представил «первого полноценного игрока главной команды» из числа воспитанников клуба. Хотя на самом деле их уже двое.
Илья Жигулёв подписал контракт с «Краснодаром». Читатель хмыкнет: и что? Это для вас, может, будничная новость, а для молодого клуба девяти годков от роду —
Согласно официальному ресурсу «быков» в Сети, 21-летний уроженец посёлка Черноморский стал «первым полноценным игроком главной команды» из числа воспитанников клуба.
На шестой год после ввода в эксплуатацию лучшего по инфраструктуре
Человек предельно прагматичный во всём, что касается бизнеса (другие, наверное, к вершинам рейтинга «Форбс» не восходят), владелец «Краснодара» оставляет место светлым мечтам в футболе.
Через четыре года после публичной дискуссии Галицкого со Слуцким в «Краснодаре» появился «первый полноценный» воспитанник. И явно не последний.
Выпускники школы мелькали в
Галицкому не нужны были «полуфабрикаты» в команде. Он возражал против искусственного омоложения и усреднения общего уровня основы. И готов был ждать первоклассный продукт от отечественного производителя столько, сколько нужно. Ну, в рамках разумного, разумеется.
Не для того Галицкий тратит на школу солидные деньги (до 10 миллионов евро ежегодно), чтобы только отвлечь краснодарскую детвору от улицы. Он, может быть, и филантроп — но не до такой же степени. Помимо социальной школа призвана выполнять и сугубо спортивную функцию. А именно — готовить смену для «Краснодара». Это
Кандидатов в «пионеры» было много. Например, защитник Марченко вошёл в историю самым юным футболистом,
Был такой перспективный паренёк Агеев, помните? Светлая голова — во всех отношениях! В 18 лет в Лиге Европы выходил, в Кубке забивал. Знаете, где сейчас? «Энергомаш», вторая лига, зона «Центр». История о том, куда
Свою принципиальную позицию относительно честолюбивых дублёров Галицкий сформулировал летом 2014-го. Напутственным постом юному вратарю в «Твиттере»: «Жаль отдавать Ланина в “Черноморец”, но надо. Надо уходить с тепличных условий и играть в команде с мужиками».
И пускай в итоге Ланин ушёл не в Новороссийск, а в Калининград, и не в 2014-м, а в 2015-м, сути дела это не меняет. Доказывать свою состоятельность молодняк должен был на общих основаниях со зрелыми мастерами. Без скидок на прописку и прочих привилегий. Что, кстати, тот же Ланин сейчас успешно делает дистанционно. У Андрея Тихонова в «Енисее» Олег — первый номер, в устранении ЦСКА из Кубка поучаствовал. Если вернётся летом в «Краснодар» (а должен), то окрепшим и, наверное, уже готовым к серьёзной конкуренции с Крицюком.
Нападающий Комличенко этот путь уже прошёл. В высшей российской лиге ещё не забивал — зато забивал в чешской. Приятно удивлённое выступлением Николая в «Словане», руководство «Краснодара» досрочно прервало его загранкомандировку и продлило контракт с нападающим на 4,5 года. Этот факт в комплекте с пятком матчей за основу позволяет усомниться в «первенстве» Ильи Жигулёва в главной команде.
Хронологически Комличенко «повысился» и «прописался» раньше!
Ну да к чему буквоедствовать. Кого считать первопроходцем, кого второпроходцем — личное дело «Краснодара». На то и частный клуб. Может, таким образом президент подстёгивает молодого форварда — «Дерзай, Коля!» — кто знает?
В одном краснодарские юноши старших одноклубников опередили: они уже стали чемпионами, а основа — ещё нет. Победа «быков» 1999 года рождения на последнем первенстве России (в
И 11 воспитанников в основе — спор со Слуцким, кажется, никто не отменял.
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