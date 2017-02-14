«Пионеры» Галицкого. Выиграет ли шеф «Краснодара» спор у Слуцкого

Илья Жигулёв подписал контракт с «Краснодаром». Читатель хмыкнет: и что? Это для вас, может, будничная новость, а для молодого клуба девяти годков от роду — по-своему знаменательная. Не настолько, конечно, как первые медали или открытие собственной арены, но тоже важная. Даже знаковая.



Согласно официальному ресурсу «быков» в Сети, 21-летний уроженец посёлка Черноморский стал «первым полноценным игроком главной команды» из числа воспитанников клуба.

На шестой год после ввода в эксплуатацию лучшего по инфраструктуре учебно-тренировочного комплекса страны основа «Краснодара» получила реальное подкрепление не сверху или сбоку — снизу, из академических недр. А это значит, что конвейер, в который преуспевающий предприниматель Галицкий вбухал не один десяток миллионов собственных средств, наконец-то заработал. Не в тестовом — в полноценном режиме.

Человек предельно прагматичный во всём, что касается бизнеса (другие, наверное, к вершинам рейтинга «Форбс» не восходят), владелец «Краснодара» оставляет место светлым мечтам в футболе. Кто-то находит их утопическими, заведомо несбыточными — только не Галицкий. Академию, базу и стадион — всё с приставкой «супер» — он уже построил. Следующий пункт грандиозной программы — создание «дрим-тим» из собственных воспитанников. На его реализацию богатейший человек российского футбола отмерил себе 10 лет.



Через четыре года после публичной дискуссии Галицкого со Слуцким в «Краснодаре» появился «первый полноценный» воспитанник. И явно не последний.

Выпускники школы мелькали в чёрно-зелёной основе и прежде. Зная о трепетном отношении хозяина к академии, Олег Кононов иногда даже искусственно подтягивал талантливых ребят к первой команде. И… не находил одобрения у шефа.



Галицкому не нужны были «полуфабрикаты» в команде. Он возражал против искусственного омоложения и усреднения общего уровня основы. И готов был ждать первоклассный продукт от отечественного производителя столько, сколько нужно. Ну, в рамках разумного, разумеется.



Не для того Галицкий тратит на школу солидные деньги (до 10 миллионов евро ежегодно), чтобы только отвлечь краснодарскую детвору от улицы. Он, может быть, и филантроп — но не до такой же степени. Помимо социальной школа призвана выполнять и сугубо спортивную функцию. А именно — готовить смену для «Краснодара». Это всё-таки её основная задача, остальные — сопутствующие.

Кандидатов в «пионеры» было много. Например, защитник Марченко вошёл в историю самым юным футболистом, когда-либо заявлявшимся клубом РФПЛ на сезон. Счастье привалило мальчишке в 15 лет и 2,5 месяца. Этот эпизод и по сей день остаётся самым замечательным в Сашиной биографии. 21-й день рождения он встретил в ФНЛ со «Спартаком» из Нальчика.



Был такой перспективный паренёк Агеев, помните? Светлая голова — во всех отношениях! В 18 лет в Лиге Европы выходил, в Кубке забивал. Знаете, где сейчас? «Энергомаш», вторая лига, зона «Центр». История о том, куда молодых-талантливых порой заводит чрезмерная отцовская забота.



Свою принципиальную позицию относительно честолюбивых дублёров Галицкий сформулировал летом 2014-го. Напутственным постом юному вратарю в «Твиттере»: «Жаль отдавать Ланина в “Черноморец”, но надо. Надо уходить с тепличных условий и играть в команде с мужиками».



И пускай в итоге Ланин ушёл не в Новороссийск, а в Калининград, и не в 2014-м, а в 2015-м, сути дела это не меняет. Доказывать свою состоятельность молодняк должен был на общих основаниях со зрелыми мастерами. Без скидок на прописку и прочих привилегий. Что, кстати, тот же Ланин сейчас успешно делает дистанционно. У Андрея Тихонова в «Енисее» Олег — первый номер, в устранении ЦСКА из Кубка поучаствовал. Если вернётся летом в «Краснодар» (а должен), то окрепшим и, наверное, уже готовым к серьёзной конкуренции с Крицюком.



Нападающий Комличенко этот путь уже прошёл. В высшей российской лиге ещё не забивал — зато забивал в чешской. Приятно удивлённое выступлением Николая в «Словане», руководство «Краснодара» досрочно прервало его загранкомандировку и продлило контракт с нападающим на 4,5 года. Этот факт в комплекте с пятком матчей за основу позволяет усомниться в «первенстве» Ильи Жигулёва в главной команде.