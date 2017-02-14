Источник: «Терек» может арендовать футболиста «Пескары» Гембера
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб «Терек» может арендовать словацкого защитника итальянской «Пескары» Норберта Гембера. Об этом ТАСС рассказал источник близкий к российскому клубу.
«В ближайшее время “Терек” может арендовать Гембера до конца текущего сезона. В настоящий момент руководство клуба и агент игрока улаживают последние формальности перехода», — сказал источник.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел в составе «Пескары» 12 матчей в чемпионате и Кубке Италии. Игрок вызывался в состав сборной Словакии.
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