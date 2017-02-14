Источник: Футболист «Ростова» Мусса Думбия может перейти в аренду в «Анжи»
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Мусса Думбия может быть арендован махачкалинским «Анжи» до конца сезона. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
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«У “Анжи” есть интерес к Мусса Думбия, сейчас ведутся переговоры об аренде до конца этого сезона», — сказал источник.
Официальные комментарии клубов на данный момент получить не удалось.
22-летний Думбия является уроженцем города Бамако в Мали, где начал свою профессиональную карьеру в футбольном клубе «Реал». В июне 2014 года полузащитник подписал четырехлетний контракт с «Ростовом», а год спустя забил свой первый гол за клуб. Всего за ростовский клуб малиец сыграл 38 матчей в чемпионате России, одну игру в Кубке страны и семь встреч в Лиге чемпионов и Лиге Европы. За сборную Мали футболист дебютировал в июле 2014 года в товарищеском матче против команды Китая (3:1).
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