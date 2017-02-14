Шешуков, Мухаметшин и Герус расторгли контракты с «Арсеналом»

Среди них оказались Роман Герус, Руслан Мухаметшин и Александр Шешуков.



«Вратарь Роман Герус, нападающий Руслан Мухаметшин и полузащитник Александр Шешуков расторгли контракт с клубом по обоюдному согласию.



Шешуков ведёт переговоры с “Балтикой”? Он свободный агент и может вести переговоры с кем угодно», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.