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14 февраля 2017, 15:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шешуков, Мухаметшин и Герус расторгли контракты с «Арсеналом»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о группе игроков, которые расторгли контракт с клубом.

Среди них оказались Роман Герус, Руслан Мухаметшин и Александр Шешуков.

«Вратарь Роман Герус, нападающий Руслан Мухаметшин и полузащитник Александр Шешуков расторгли контракт с клубом по обоюдному согласию.

Шешуков ведёт переговоры с “Балтикой”? Он свободный агент и может вести переговоры с кем угодно», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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