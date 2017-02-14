Шешуков, Мухаметшин и Герус расторгли контракты с «Арсеналом»
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о группе игроков, которые расторгли контракт с клубом.
Среди них оказались Роман Герус, Руслан Мухаметшин и Александр Шешуков.
«Вратарь Роман Герус, нападающий Руслан Мухаметшин и полузащитник Александр Шешуков расторгли контракт с клубом по обоюдному согласию.
Шешуков ведёт переговоры с “Балтикой”? Он свободный агент и может вести переговоры с кем угодно», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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