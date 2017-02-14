Леонов: Решение по тому, где будет играть ФК «Рубин» весной, примут в конце февраля

«Казань Арена», на которой проводит свои домашние матчи «Рубин», летом примет игры Кубка конфедераций-2017. Также в распоряжении «Рубина» есть стадион «Центральный». Первый официальный матч после зимнего перерыва казанцы проведут 1 марта против новосибирской «Сибири» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Решение по тому, где начнет сезон казанский «Рубин», будет принято в конце февраля. Мы ждем в Казани комиссию Международной федерации футбола (FIFA), которая даст свои рекомендации. У нас есть резервный стадион, на котором свои домашние матчи может провести «Рубин». В любом случае «Рубин» проведет тестовые матчи с «Уфой» и ЦСКА в мае на «Казань Арене», — заявил Леонов журналистам.