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14 февраля 2017, 13:34 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Леонов: Решение по тому, где будет играть ФК «Рубин» весной, примут в конце февраля

КАЗАНЬ, 14 фев — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Окончательное решение о том, где футболисты «Рубина» сыграют в марте в матчах Кубка России и чемпионата страны, будет принято совместно с Международной федерацией футбола в конце февраля, заявил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

«Казань Арена», на которой проводит свои домашние матчи «Рубин», летом примет игры Кубка конфедераций-2017. Также в распоряжении «Рубина» есть стадион «Центральный». Первый официальный матч после зимнего перерыва казанцы проведут 1 марта против новосибирской «Сибири» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Решение по тому, где начнет сезон казанский «Рубин», будет принято в конце февраля. Мы ждем в Казани комиссию Международной федерации футбола (FIFA), которая даст свои рекомендации. У нас есть резервный стадион, на котором свои домашние матчи может провести «Рубин». В любом случае «Рубин» проведет тестовые матчи с «Уфой» и ЦСКА в мае на «Казань Арене», — заявил Леонов журналистам.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет в группе A с командами Португалии, Новой Зеландии и Мексики.

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