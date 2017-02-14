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14 февраля 2017, 14:02 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Акинфеев: Тренер Гончаренко был лучшим кандидатом на замену Слуцкому в ПФК ЦСКА

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Виктор Гончаренко был лучшим кандидатом на пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого, заявил капитан команды голкипер Игорь Акинфеев.

ЦСКА 12 декабря объявил о назначении Ганчаренко, до этого возглавлявшего «Уфу», на должность главного тренера команды. Контракт с 39-летним белорусским специалистом, сменившим на данном посту Слуцкого, рассчитан на два года с возможностью продления.

«Когда Слуцкий еще был в команде, но уже пошли разговоры о том, что он может покинуть ЦСКА, ни для кого не было секретом, что на случай его ухода лучшая кандидатура — это Виктор Михайлович. Это очень уважаемый тренер, человек с лигочемпионским опытом, который уже работал в российском чемпионате, в нашем клубе. Его человеческие качества тоже на самом высоком уровне, в чем лично я уже не раз убеждался. Честно скажу, когда прошла информация о его назначении, мы с ребятами все это обсуждали и порадовались», — сказал Акинфеев, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.

«Глобальных изменений в тренировочном процессе я не вижу. Костяк тренерского штаба у нас сформирован уже давно, занятия у Леонида Викторовича и Виктора Михайловича очень похожи, единственное — я говорил со многими ребятами и молодыми, и опытными, и, по общему мнению, интенсивность тренировок сейчас выше, соответственно, больше нагрузки и усталость», — добавил голкипер.

Первый официальный матч под руководством нового главного тренера ЦСКА проведет 4 марта в Москве против санкт-петербургского «Зенита» в рамках 18-го тура чемпионата России.

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