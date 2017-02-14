Петраков: Впервые слышу, что буду исполнять обязанности спортдиректора «Томи»
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал появившуюся информацию, что он будет исполнять роль спортивного директора клуба.
Ранее журналист Артур Каратай на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Игорь Кудряшов покинул пост спортивного директора и его обязанности будет исполнять Петраков.
«Впервые слышу, что я буду исполнять обязанности спортивного директора в “Томи”. Игорь Кудряшов сейчас находится в отпуске. Заявления об уходе он пока не писал. Когда Игорь Владимирович выйдет из отпуска, тогда будет приниматься решение», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
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