Петраков: Впервые слышу, что буду исполнять обязанности спортдиректора «Томи»

Ранее журналист Артур Каратай на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Игорь Кудряшов покинул пост спортивного директора и его обязанности будет исполнять Петраков.



«Впервые слышу, что я буду исполнять обязанности спортивного директора в “Томи”. Игорь Кудряшов сейчас находится в отпуске. Заявления об уходе он пока не писал. Когда Игорь Владимирович выйдет из отпуска, тогда будет приниматься решение», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.