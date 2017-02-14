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14 февраля 2017, 13:18 | Футбол: Премьер-лига | Volga News

«Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Александра Зуева и ведут переговоры по Денису Кутину

Кроме того, по словам Шляхтина, самарцы также ведут со «Спартаком» переговоры по защитнику Денису Кутину.

«Крылья Советов» согласовали со «Спартаком» аренду 20-летнего полузащитника москвичей Александра Зуева до конца сезона, сообщает tass.ru со ссылкой на министра спорта Самарской области, председателя совета директоров самарского футбольного клуба Дмитрия Шляхтина.

«По Зуеву мы все со “Спартаком” согласовали, он переходит к нам до конца сезона. Сегодня пришло подтверждение. Опции выкупа в соглашении нет», — сказал он.

Кроме того, по словам Шляхтина, самарцы также ведут со «Спартаком» переговоры по защитнику Денису Кутину.

«Пока мы только в процессе переговоров, больше сказать не могу», — сказал он, отказавшись говорить, идет ли речь об аренде или полноценном контракте.

Кутин занимался в академии саратовского «Сокола», тольяттинской академии им. Коноплева, в «Чертаново». В структуре «Спартака» защитник находится с 2010 г., в основном составе дебютировал в 2013 г. и с тех пор принял участие в четырех матчах красно-белых. В составе «Спартака-2» Кутин провел 89 игр и отметился тремя мячами. Кутин выступал за юношеские сборные России трех возрастов и «молодежку».
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