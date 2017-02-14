«Крылья Советов» арендовали у «Спартака» Александра Зуева и ведут переговоры по Денису Кутину

«Крылья Советов» согласовали со «Спартаком» аренду 20-летнего полузащитника москвичей Александра Зуева до конца сезона, сообщает tass.ru со ссылкой на министра спорта Самарской области, председателя совета директоров самарского футбольного клуба Дмитрия Шляхтина.

«По Зуеву мы все со “Спартаком” согласовали, он переходит к нам до конца сезона. Сегодня пришло подтверждение. Опции выкупа в соглашении нет», — сказал он.

Кроме того, по словам Шляхтина, самарцы также ведут со «Спартаком» переговоры по защитнику Денису Кутину.

«Пока мы только в процессе переговоров, больше сказать не могу», — сказал он, отказавшись говорить, идет ли речь об аренде или полноценном контракте.