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14 февраля 2017, 11:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» заявил Шишкина под 30-м номером

Защитник Роман Шишкин заявлен за «Краснодар» на сезон-2016/17 российской Премьер-Лиги.

Первую часть чемпионата 30-летний футболист провёл в составе московского «Локомотива», которому и принадлежит. В «Краснодаре» Шишкин будет играть на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.

На официальном сайте РФПЛ говорится, что Роман Шишкин заявлен под 30-м номером.

В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 11 матчах (9 в стартовом составе) и получил одну жёлтую карточку.

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