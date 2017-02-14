«Краснодар» заявил Шишкина под 30-м номером
Защитник Роман Шишкин заявлен за «Краснодар» на сезон-2016/17 российской
Премьер-Лиги.
Первую часть чемпионата 30-летний футболист провёл в составе московского «Локомотива», которому и принадлежит. В «Краснодаре» Шишкин будет играть на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.
На официальном сайте РФПЛ говорится, что Роман Шишкин заявлен под 30-м номером.
В нынешнем сезоне российской
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