«Краснодар» заявил Шишкина под 30-м номером

Первую часть чемпионата 30-летний футболист провёл в составе московского «Локомотива», которому и принадлежит. В «Краснодаре» Шишкин будет играть на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.



На официальном сайте РФПЛ говорится, что Роман Шишкин заявлен под 30-м номером.



В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 11 матчах (9 в стартовом составе) и получил одну жёлтую карточку.