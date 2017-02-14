Шандао не собирается покидать «Анжи» в ходе зимнего трансферного окна

«У Шандао были предложения от других клубов в ходе нынешнего трансферного окна, но ни одно из них нас не устроило. Контракт игрока с клубом будет действовать еще два года, Шандао не собирается покидать клуб этой зимой. Также в апреле он получит итальянский паспорт, который поможет ему в будущем», — сказал Фигаредо.

В «Анжи», куда бразилец перешел из «Кубани», Шандао выступает с лета 2016 года, сыграв семь матчей за команду. Футболист перешел в «Кубань» в феврале 2013 года. В сезоне-2015/16, в котором краснодарский клуб покинул высший дивизион чемпионата России и вылетел в Футбольную национальную лигу, защитник провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Также в составе «Кубани» Шандао стал финалистом Кубка России сезона-2014/15.