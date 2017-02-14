Болельщики: Проиграли с багажом Аленичева

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«СПАРТАК» ПРОИГРАЛ «РУБИНУ».

«Спартак» в товарищеском матче на сборе в Испании уступил «Рубину». Счет в игре открыли красно-белые — отличился Луиз Адриану. Казанцы ответили тремя забитыми мячами за 27 минут: голы на счету Карадениза Гекдениза, Янна М'Вила и Серхио Санчеса. Спартаковцы смогли отыграть один мяч — Ивелин Попов реализовал выход один на один. Уже в добавленное время Максим Канунников с пенальти установил окончательный счет.

=Даль=: спецом проиграли, шифруются….

AKBI: А почему замен почти не было? Где игроки? У того же Зенита — два состава и игр в разы больше….

Artotixus: А правда, чего жилы-то рвать, какой резон? Ну проиграли и проиграли… Пусть лучше именно сейчас и проигрывают, весной уже так вальяжно играть не будут, просто не дадут ни болелы, ни тренеры, ни руководство. Хотя конечно и неприятно, что проиграли, но как известно, за битого двух небитых….

Seraffim: От поражения в товарищеском матче, толку гораздо больше, чем от другого результата. У Спартака длинная скамейка, уверен, к началу чемпионата, народная команда будет в оптимальном составе и с оптимальной игрой.

Fedland: Почему по стадиону не объявили, что проиграл Спартак с багажом Аленичева? Проиграл Спартак Аленичева..

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Не, по сравнению с "Миланом", "Спартак" - суперкомбинационная команда.</p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/831247129876238336">13 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«УРАЛ» НЕ СТАЛ ПОДПИСЫВАТЬ КОНТРАКТ С ДЖАФАРОМ.

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб принял решение не подписывать контракт с 18-летним нападающим Абдуллой Джафаром. Уроженец Буркина-Фасо проходил просмотр в коллективе из Екатеринбурга.

Grrozniy85: И тут кинули Селюка.))).

Inspire: Селюк, Дмитрий — ну как же так???)))).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">??? <a href="https://t.co/vG5oPfscx1">https://t.co/vG5oPfscx1</a></p>— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) <a href="https://twitter.com/dmitriy_f1re/status/831135744450293760">13 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГЛЕБ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В «КРЫЛЬЯ».

Полузащитник Александр Глеб близок к возвращению в «Крылья Советов», утверждает «Прессбол». В ближайшее время 35-летний ветеран подпишет контракт с самарцами, которые находятся на сборе в Турции. В данный момент белорус находится в статусе свободного агента, его последним клубом был БАТЭ.

Samarafan: Учитывая дефицит квалифицированных исполнителей, для обоймы Глеб вполне может сгодиться. Проблема в том, что в скорости он заметно уступает Молло, а без шустрого крайка полноценной атаки у КС не будет.

Slim taller: Глеб уже не бог весть сколько колесит по одному и тому же маршруту — БАТЭ — Крылья — Турция. Теперь ни одна турецкая команда не горит желанием подписывать звезду Барселоны. Могу поспорить, что он не продержится ни в одной команде хотя-бы год.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Глеб прибыл в расположение "Крыльев" <a href="https://t.co/iH68YtMYFM">https://t.co/iH68YtMYFM</a></p>— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) <a href="https://twitter.com/AlexBobrovSE/status/831126186403180544">13 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗУЕВ СМЕНИТ «СПАРТАК» НА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ».

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Александр Зуев вторую часть сезона проведет в «Крыльях Советов». Самарцы подпишут 20-летнего игрока на правах аренды. В этом сезоне за красно-белых хавбек сыграл в шести матчах премьер-лиги и отдал одну голевую передачу. Дмитрий — ну как же так???)Ну и отлично! Аренда — это хорошо. Пускай в КС доказывает.

Zoolord: Ну пока же в аренду, потом обратно заберут.

Petcampos: Очень жаль, что его отдают, самый талантливый из всей молодежи. Надеюсь, что это будет во благо и он вернется!

Rider_sp: вот и зря, а если у Самедова не пойдет, опять один фланговый Промес и затыкание дыр Пововым или Зобниным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Зуев сменит "Спартак" на "Крылья Советов"<a href="https://t.co/FUGqJfb4BO">https://t.co/FUGqJfb4BO</a> <a href="https://t.co/KK45QHftGX">pic.twitter.com/KK45QHftGX</a></p>— СЭ Спартак (@spartak_se) <a href="https://twitter.com/spartak_se/status/831052695213633536">13 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>