Болельщики: Проиграли с багажом Аленичева
Поражение «Спартака» от «Рубина» в товарищеском матче в Марбелье — самая обсуждаемая тема болельщиков 13 февраля.
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«СПАРТАК» ПРОИГРАЛ «РУБИНУ».
«Спартак» в товарищеском матче на сборе в Испании уступил «Рубину». Счет в игре открыли
=Даль=: спецом проиграли, шифруются….
AKBI: А почему замен почти не было? Где игроки? У того же Зенита — два состава и игр в разы больше….
Artotixus: А правда, чего
Seraffim: От поражения в товарищеском матче, толку гораздо больше, чем от другого результата. У Спартака длинная скамейка, уверен, к началу чемпионата, народная команда будет в оптимальном составе и с оптимальной игрой.
Fedland: Почему по стадиону не объявили, что проиграл Спартак с багажом Аленичева? Проиграл Спартак Аленичева..
«УРАЛ» НЕ СТАЛ ПОДПИСЫВАТЬ КОНТРАКТ С ДЖАФАРОМ.
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб принял решение не подписывать контракт с 18-летним нападающим Абдуллой Джафаром. Уроженец
Grrozniy85: И тут кинули Селюка.))).
Inspire: Селюк, Дмитрий — ну как же так???)))).
ГЛЕБ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В «КРЫЛЬЯ».
Полузащитник Александр Глеб близок к возвращению в «Крылья Советов», утверждает «Прессбол». В ближайшее время 35-летний ветеран подпишет контракт с самарцами, которые находятся на сборе в Турции. В данный момент белорус находится в статусе свободного агента, его последним клубом был БАТЭ.
Samarafan: Учитывая дефицит квалифицированных исполнителей, для обоймы Глеб вполне может сгодиться. Проблема в том, что в скорости он заметно уступает Молло, а без шустрого крайка полноценной атаки у КС не будет.
Slim taller: Глеб уже не бог весть сколько колесит по одному и тому же маршруту — БАТЭ — Крылья — Турция. Теперь ни одна турецкая команда не горит желанием подписывать звезду Барселоны. Могу поспорить, что он не продержится ни в одной команде
ЗУЕВ СМЕНИТ «СПАРТАК» НА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ».
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Александр Зуев вторую часть сезона проведет в «Крыльях Советов». Самарцы подпишут 20-летнего игрока на правах аренды. В этом сезоне за
Zoolord: Ну пока же в аренду, потом обратно заберут.
Petcampos: Очень жаль, что его отдают, самый талантливый из всей молодежи. Надеюсь, что это будет во благо и он вернется!
Rider_sp: вот и зря, а если у Самедова не пойдет, опять один фланговый Промес и затыкание дыр Пововым или Зобниным.
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