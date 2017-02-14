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14 февраля 2017, 10:05 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщики: Проиграли с багажом Аленичева

Поражение «Спартака» от «Рубина» в товарищеском матче в Марбелье — самая обсуждаемая тема болельщиков 13 февраля.

Поражение Спартака от Рубина в товарищеском матче в <span class=error>Марбелье</span> — самая обсуждаемая тема болельщиков 13 февраля. Увеличить
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«СПАРТАК» ПРОИГРАЛ «РУБИНУ».

«Спартак» в товарищеском матче на сборе в Испании уступил «Рубину». Счет в игре открыли красно-белые — отличился Луиз Адриану. Казанцы ответили тремя забитыми мячами за 27 минут: голы на счету Карадениза Гекдениза, Янна М'Вила и Серхио Санчеса. Спартаковцы смогли отыграть один мяч — Ивелин Попов реализовал выход один на один. Уже в добавленное время Максим Канунников с пенальти установил окончательный счет.

=Даль=: спецом проиграли, шифруются….

AKBI: А почему замен почти не было? Где игроки? У того же Зенита — два состава и игр в разы больше….

Artotixus: А правда, чего жилы-то рвать, какой резон? Ну проиграли и проиграли… Пусть лучше именно сейчас и проигрывают, весной уже так вальяжно играть не будут, просто не дадут ни болелы, ни тренеры, ни руководство. Хотя конечно и неприятно, что проиграли, но как известно, за битого двух небитых….

Seraffim: От поражения в товарищеском матче, толку гораздо больше, чем от другого результата. У Спартака длинная скамейка, уверен, к началу чемпионата, народная команда будет в оптимальном составе и с оптимальной игрой.

Fedland: Почему по стадиону не объявили, что проиграл Спартак с багажом Аленичева? Проиграл Спартак Аленичева..

«УРАЛ» НЕ СТАЛ ПОДПИСЫВАТЬ КОНТРАКТ С ДЖАФАРОМ.

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб принял решение не подписывать контракт с 18-летним нападающим Абдуллой Джафаром. Уроженец Буркина-Фасо проходил просмотр в коллективе из Екатеринбурга.

Grrozniy85: И тут кинули Селюка.))).

Inspire: Селюк, Дмитрий — ну как же так???)))).

ГЛЕБ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В «КРЫЛЬЯ».

Полузащитник Александр Глеб близок к возвращению в «Крылья Советов», утверждает «Прессбол». В ближайшее время 35-летний ветеран подпишет контракт с самарцами, которые находятся на сборе в Турции. В данный момент белорус находится в статусе свободного агента, его последним клубом был БАТЭ.

Samarafan: Учитывая дефицит квалифицированных исполнителей, для обоймы Глеб вполне может сгодиться. Проблема в том, что в скорости он заметно уступает Молло, а без шустрого крайка полноценной атаки у КС не будет.

Slim taller: Глеб уже не бог весть сколько колесит по одному и тому же маршруту — БАТЭ — Крылья — Турция. Теперь ни одна турецкая команда не горит желанием подписывать звезду Барселоны. Могу поспорить, что он не продержится ни в одной команде хотя-бы год.

ЗУЕВ СМЕНИТ «СПАРТАК» НА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ».

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Александр Зуев вторую часть сезона проведет в «Крыльях Советов». Самарцы подпишут 20-летнего игрока на правах аренды. В этом сезоне за красно-белых хавбек сыграл в шести матчах премьер-лиги и отдал одну голевую передачу. Дмитрий — ну как же так???)Ну и отлично! Аренда — это хорошо. Пускай в КС доказывает.

Zoolord: Ну пока же в аренду, потом обратно заберут.

Petcampos: Очень жаль, что его отдают, самый талантливый из всей молодежи. Надеюсь, что это будет во благо и он вернется!

Rider_sp: вот и зря, а если у Самедова не пойдет, опять один фланговый Промес и затыкание дыр Пововым или Зобниным.

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