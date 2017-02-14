Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»

Об этом сообщает soka25east.com.



По данным источника, 19-летний форвард подписал трёхлетний контракт и будет выступать за «Спартак-2». Накануне Сакала успешно прошёл медицинское обследование, после чего все точки над «i» были расставлены.



«Это невероятно, я не могу в это поверить. Бог ответил на мои молитвы. Я ставлю перед собой высокие цели, и я буду добиваться их в Европе. Хочу, чтобы в Замбии мной гордились», — сказал Сакала.



Сакала считается одним из самых перспективных игроков в Замбии и выступает за молодёжную сборную своей страны.