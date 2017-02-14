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14 февраля 2017, 10:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, который неделю назад покинул расположение «Спартака-2», где находился на просмотре, подписал контракт с красно-белыми.

Об этом сообщает soka25east.com.

По данным источника, 19-летний форвард подписал трёхлетний контракт и будет выступать за «Спартак-2». Накануне Сакала успешно прошёл медицинское обследование, после чего все точки над «i» были расставлены.

«Это невероятно, я не могу в это поверить. Бог ответил на мои молитвы. Я ставлю перед собой высокие цели, и я буду добиваться их в Европе. Хочу, чтобы в Замбии мной гордились», — сказал Сакала.

Сакала считается одним из самых перспективных игроков в Замбии и выступает за молодёжную сборную своей страны.

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