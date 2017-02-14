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14 февраля 2017, 9:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий «Анжи» Боли может продолжить карьеру в «Кайрате»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Нападающий махачкалинского «Анжи» Янник Боли попал в сферу интересов алма-атинского «Кайрата», сообщает Kazfootball.

Нападающий махачкалинского <span class=error>Анжи</span> <span class=error>Янник</span> Боли попал в сферу интересов <nobr>алма-атинского</nobr> <span class=error>Кайрата</span> сообщает Kazfootball. Увеличить
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Ранее казахстанская команда приобрела у «Анжи» хорватского полузащитника Иво Иличевича.

Недавно Боли перешёл в стан «Аль-Айна», в составе которого успел провести несколько тренировок, но позже клуб отказался приобретать нападающего «Анжи». Срыв трансфера вызван, по мнению «Аль-Айна», «неразумными требованиями игрока и “Анжи”, а также запросом дополнительных привилегий, которые не были согласованы».

В текущем сезоне Боли провёл в РФПЛ 11 матчей и забил два мяча.

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