Нападающий «Анжи» Боли может продолжить карьеру в «Кайрате»
Нападающий махачкалинского «Анжи» Янник Боли попал в сферу интересов
алма-атинского «Кайрата», сообщает Kazfootball.
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Ранее казахстанская команда приобрела у «Анжи» хорватского полузащитника Иво Иличевича.
Недавно Боли перешёл в стан «Аль-Айна», в составе которого успел провести несколько тренировок, но позже клуб отказался приобретать нападающего «Анжи». Срыв трансфера вызван, по мнению «Аль-Айна», «неразумными требованиями игрока и “Анжи”, а также запросом дополнительных привилегий, которые не были согласованы».
В текущем сезоне Боли провёл в РФПЛ 11 матчей и забил два мяча.
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