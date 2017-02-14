Кержаков рассчитывает вернуться в общую группу «Зенита» через неделю

«Сейчас я занимаюсь с тренером на базе. У меня неделя, чтобы восстановиться и вернуться в общую группу», — приводит слова Кержакова «Радио «Зенит».



Ранее Кержаков сообщил, что практически восстановился от повреждения спины и готов отправиться на третий сбор «Зенита», однако 10 февраля клуб отправился в бельгийский город Тюбиз для подготовки к возобновлению сезона без него.