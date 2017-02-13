Акинфеев: После ухода Слуцкого лучшей кандидатурой на пост тренера был Гончаренко
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметил лигочемпионский опыт у главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Голкипер подчеркнул, тренировки белорусского специалиста похожи на занятия
— Когда Леонид Викторович Слуцкий еще был в команде, но уже пошли разговоры о том, что он может покинуть ЦСКА, ни для кого не было секретом, что на случай его ухода лучшая кандидатура — это Виктор Михайлович, — цитирует клубная
Я вижу, что Виктор Михайлович очень много общается с ребятами — с молодыми, с опытными, с каждым легко находит контакт, подсказывает, как нужно действовать в той или иной ситуации. Честно скажу, когда прошла информация о его назначении, мы с ребятами все это обсуждали и порадовались. Еще один важный фактор — считаю, для любой команды из нашего чемпионата приоритетный вариант, когда тренер русскоязычный. Всем все понятно и нет нужды использовать уйму переводчиков.
Глобальных изменений в тренировочном процессе я не вижу. Костяк тренерского штаба у нас сформирован уже давно, занятия у Леонида Викторовича и Виктора Михайловича очень похожи, единственное — я говорил со многими ребятами, и молодыми, и опытными, и, по общему мнению, интенсивность тренировок сейчас выше, соответственно, больше нагрузки и усталость. Нашим аксакалам я в шутку посоветовал заканчивать, если они устают, а молодым… Молодым — дорогу! (улыбается).
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