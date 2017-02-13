Жулиану: Русский язык выучил в караоке
Большое интервью «СЭ» дал один из лидеров бомбардирской гонки Лиги Европы Жулиану.
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В преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехт» — «Зенит» большое интервью «СЭ» дал один из лидеров бомбардирской гонки турнира Жулиану. Полузащитник рассказал о том, как в детстве пришлось пройти через бедность, голод и нападения бандитов. Как он чуть не погиб на футбольном поле. Как прошли его несколько сезонов на Украине. При этом бразилец произвел впечатление человека, который в любой ситуации не теряет чувства юмора, знает цену дружбе и абсолютно не подвержен звездной болезни.
ЕДОЙ В ДЕТСТВЕ БЫЛИ СОН И ВОДА
— Вы выросли в большой семье — восемь сестер и братьев.
— Больше. История тут такая. У мамы были дети от первого брака. Потом, когда они поженились с моим отцом, родился в том числе и я. Потом родители развелись, у папы появилась другая семья и в ней тоже — дети. Так что всего нас 13 сестер и братьев. У мамы я — третий ребенок.
— В детстве вам приходилось голодать?
— И мне совершенно не стыдно рассказывать о том периоде жизни. Случалось так, что есть было совсем нечего. У каждого человека существуют
— Ну и ну.
— Но знаете, сейчас я очень горжусь, что мы с честью пережили это непростое время. Что мне удалось, несмотря ни на что, стать футболистом, выйти на высокий уровень. И что теперь я могу помогать своей семье.
— Вы жили в фавеле?
— Нет. Куритиба — большой город. Мы жили в очень простом доме простого района.
— О чем в детстве вы грезили больше всего?
— Мне кажется, я всегда мечтал стать футболистом. Причем мальчишкой вообще не думал, что это может приносить
— Мяч босиком гоняли?
— Было и такое. И просто гулял тоже с голыми ногами — возможности покупать кроссовки или бутсы у нас не было. Только одного не могу понять — почему тогда ноги не болели, и все было прекрасно, а сейчас, когда есть удобная и качественная спортивная обувь — бывает, что ноги ноют!
— Правда ли, что отец пытался прокормить семью в том числе благодаря азартным играм и бильярду?
— Он действительно часто проводил время в баре. Отец умеет играть абсолютно во все. И это был один из способов купить еду. Если папа выигрывал — мы ели. Проигрывал — оставались голодными.
— Сейчас у него, благодаря вам, свой собственный бар?
— Он в свое время столько времени проводил в этом заведении, что прекрасно знает изнутри, как там все устроено. Поэтому я купил ему небольшой бар. Сейчас отец полностью поменял свой образ жизни. Он не пьет, не играет, а управляет собственным делом.
— А что вы, когда стали профессиональным футболистом, в первую очередь подарили маме.
— Хороший дом.
— Лет в 13−14 вам, как многим мальчишкам в Бразилии, надо было помогать семье зарабатывать на хлеб?
— Зарабатывать действительно начал рано. Но
— Сейчас тоже помогаете родным?
— Братьям оплатил обучение в университете. Впрочем, все братья и сестры стараются найти свое место в жизни и реализовать себя.
— Когда вы начали получать зарплату футболиста, что помогло не потерять голову?
— Я вышел из такого места, где умеют следить за деньгами. Поэтому голова не закружилась. И сейчас стараюсь следить за своими расходами.
КОГДА УБИЛИ ДЯДЮ, БРАТ РЕШИЛ ОТОМСТИТЬ
— Играть вы начинали в клубе «Парана». Почему потом уехали в «Интернасионал» из
— Просто у «Параны» наступили сложные финансовые времена. А я уже в 16 лет играл в главной команде. В итоге клуб не мог платить зарплату, на которую я претендовал, поэтому и уехал в другой клуб.
— История, когда вашей семье угрожали, связана с деньгами?
— Это происходило еще до того, как я стал профессиональным футболистом. Мне было 14 лет, когда убили моего дядю. Двоюродный брат решил отомстить за отца. И сделал это тем же способом. Помню, после этого
— В полицию обращались?
— Мы звоним, полиция приезжает — а уже никого нет. Не будет же она дежурить возле дома 24 часа в сутки.
— Это напоминает сюжет фильма «Город Бога».
— Думаю, он основан на реальных событиях.
— Чем в итоге все закончилось в вашем случае?
— Длилась эта история несколько месяцев. Одного из бандитов
КУБКИ ИЗ РУК ПЕЛЕ И ВЕРОНА
— В 19 лет вы стали серебряным призером юношеского чемпионата мира.
— Мне довелось быть в той команде капитаном. В финале мы по пенальти проиграли Гане. Немало слез тогда пролили. Но у нас была хорошая команда. Тейшейра, Дуглас Коста, Майкон, которого вы знаете по «Локомотиву». Мы потом на поле еще не раз встречались. Но уже, бывало, друг против друга.
— Раскрылись из той команды не все. Почему?
— На высокой уровень и правда вышло не так много ребят.
— В 20 лет вы выиграли Кубок Либертадорес. Более того, в двух финальных матчах забили «Гвадалахаре» два потрясающих мяча. Помните, как это было?
— Конечно! Это прекрасное воспоминание. Но любопытно другое — я в принципе много забивал в том розыгрыше Кубка Либертадорес, но никогда не выходил в стартовом составе.
— Почему?
— Может быть, у тренера была такая стратегия. Ведь на моей позиции в команде играли и более опытные ребята. Но я не исключаю того, что выпускать меня на замену по ходу дела стало своеобразной хорошей приметой.
— При такой ситуации в «Зените» Артем Дзюба наверняка дал бы вам кличку джокер.
— Возможно, вы и правы! А если серьезно, считаю, люди часто ошибаются, когда стартовый состав называют «первые одиннадцать». И полагают, что именно они решают исход матча. По мне, это не совсем так. Три игрока со скамейки вполне могут изменить все. Если
— Тогда перед церемонией награждения «Интернасионаля» Кубком Либертадорес прямо на поле возникла потасовка. Вам тоже досталось?
— Ребята из мексиканской «Гвадалахары», видимо, очень нервничали. Тем более, ответная игра проходила у них дома. Но, может быть, дело в том, что наш
— Кубок команда получала из рук Пеле?
— Очень красивая была церемония. А когда тебе трофей вручает такой человек, это вдвойне приятно. Невероятные эмоции.
— Лично вам вручили еще один приз — лучшему игроку турнира. И сделал это знаменитый аргентинец Хуан Верон.
— С ним мы даже успели немного пообщаться. Можете представить мои чувства, если я всегда восхищался игрой Верона, а тут он лично вручает мне кубок. И это всего в 20 лет. К слову, на следующий год приз дали Неймару.
— Знаю, что вам еще внушительный чек выписали, который вы потратили на благотворительность.
— На 60 тысяч долларов. Половину я перечислил в учреждение
ПРЕЗИДЕНТА «ДНЕПРА» НЕ ВИДЕЛ НИКТО
— Есть несколько версий того, как после «Интернасионала» вы оказались в «Днепре». Вроде как вы хотели обыграть вашего друга Тайсона, который уже выступал в одном из украинских клубов.
— На самом деле после сезона 2010 года поступило очень хорошее предложение. Как для меня лично, так и для клуба. Переговоры были короткими, и я решил перейти в «Днепр». Только потом узнал, что Тайсон тоже играет в чемпионате Украины.
— До сих пор пишут, что вами тогда интересовались «МЮ», «Барселона», «Арсенал».
— Я ничего подобного не слышал.
— Неужели большие клубы не обратили внимание на лучшего игрока Кубка Либертадорес?
— Иногда заранее не предугадаешь, какой вариант — оптимальный. Тогда мог остаться и еще поиграть в Бразилии, а потом перейти в
— Ваш товарищ по «Днепру» Руслан Бабенко
— Бабенко — отличный парень! А я действительно стараюсь никогда не унывать. Оптимизм — моя жизненная позиция. Бывает, конечно, когда
— На Украину вы приехали не самым мощным игроком. Однако вскоре обросли мышечной массой. Жизнь заставила?
— Сначала было сложно, потому что футбол на Украине контактный и жесткий. Пришлось заниматься в тренажерном зале. Со мной работал испанский физиотерапевт, впоследствии мой друг. Он очень помог — за полтора года я стал гораздо крепче. Кстати, российский и украинский чемпионат в смысле единоборств и жесткости очень похожи.
— Известна история, когда после пары сезонов в «Днепре» вы написали сразу два открытых письма в адрес президента клуба с просьбой отпустить вас в Бразилию.
— Сложная была ситуация. Общаться напрямую с президентом клуба мы не могли. Только — с директором. При этом я не был уверен, что он передавал мои сообщения президенту. Последнее, что пришлось сделать — опубликовать обращение к главе клуба. И только тогда получил ответ.
— Не пожалели, что перешли в свое время в «Днепр»?
— Ничего подобного не чувствовал. Ситуация ведь простая была. Один клуб предлагал за меня определенную сумму, и мне самому хотелось уйти. В итоге ведь так и произошло. Все остальное было всего лишь вопросом переговоров.
— С президентом «Днепра»
— Нет. Думаю, ни один игрок «Днепра» не виделся с ним лично.
— Считается, что у «Днепра» довольно эмоциональные и даже жесткие болельщики.
— На самом деле очень их уважаю. Они всегда отлично нас поддерживали. В сильный мороз могли снять футболки и размахивать ими.
МАТЕУС КРИЧАЛ: УКУСИ МЕНЯ, УКУСИ!
— Говорят, из «Днепра» вы могли уехать в Катар.
— На тот момент я отыграл в «Днепре» два с половиной года из пяти по контракту. На Украине начинались кризис и по сути война. Мне показалось, что в Катаре семье будет лучше. Но тогда клуб меня не продал.
— Читал, что когда на Украине стало неспокойно, вы связались с бразильским посольством?
— Да. Нам пообещали, что если все будет плохо, нас готовы в любой момент посадить на самолет и отправить домой.
— Не страшно было играть в такой ситуации?
— Неприятно. Боялись даже по улице ходить — неизвестно, что с тобой может случиться. И по телевизору показывали, что происходит в Донецке. А ведь от Днепропетровска это близко.
— Однажды в «Днепре» вы ведь действительно чуть не лишились жизни.
— Вы про случай в контрольном матче с «Краснодаром» на сборах? Довольно жесткая была игра — много стыков. Я уже был на скамейке, но тут на поле началась перепалка. Вижу в
— Рассказывают, у вас начал западать язык, что без вмешательства со стороны порой приводит к печальным последствиям.
— У нас в команде был еще один бразилец — Матеус. Когда сознание начало возвращаться, обнаружил у себя во рту его палец. А он кричит «Укуси меня, укуси меня». Это было первое, что я услышал. Сам же Матеус потом две следующие ночи не спал — настолько он за меня испугался и переживал.
— Выходит, Матеус вас спас.
— Да. Добежал до меня быстрее, чем доктор. Мой настоящий футбольный друг.
— Лучшим другом среди коллег вы
— Так и есть. Но сейчас людей в футболе, которых я могу назвать своими настоящими друзьями, стало больше. Тот же Тайсон, например. Помню, помогал ему на Украине. Был период, когда он не попадал в состав своей команды. Всячески его поддерживал. При возможности встречались, вместе ужинали. Он мне как брат стал. А с Дамиау мы еще со времен «Интернасионала» поддерживаем отношения.
— Когда стало известно, что вы переходите в «Зенит», на футбольных форумах стали шутить: мол, «Краснодар» после того случая будет вашим самым принципиальным соперником.
— Да что вы! Я не злопамятный. Что было, то уже в прошлом. И потом прекрасно понимаю: тот человек, который меня ударил, не хотел, чтобы я потерял сознание. Он просто хотел ударить другого (смеется).
— Вы сказали, что вас звали в Катар. Сейчас звезд старается скупить Китай. Очередь ведь и до вас может дойти.
— Для меня это очень сложный вопрос. Думать мне пока не о чем, предложений из Китая я не получал. Но вообще есть разные пути, у каждого — свой. Одни хотят повышать уровень, думают о сильных командах, другие — о материальной стороне дела. Если мне предложат поехать в Китай, должен буду крепко подумать, взвесить все «за» и «против». Сейчас однозначного мнения на этот счет у меня нет.
— В «Днепре» вы работали с Хуанде Рамосом. Какое впечатление осталось от сотрудничества с бывшим тренером ЦСКА?
— Именно благодаря Рамосу я в «Днепре» и появился. Помог его агент. Это были отличные годы совместной работы. Считаю, при нем я здорово вырос как футболист.
СКОЛАРИ — ТИПИЧНЫЙ ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ ТРЕНЕР
— Между европейскими и южноамериканскими тренерами — большая разница?
— Да! Латиноамериканские специалисты гораздо более эмоциональные. Они прямо во время тренировки могут начать играть в футбол вместе с командой. Кроме того, большой упор делают на мотивацию. В Европе тренеры сдержаннее, возможно, более рациональные.
— Луческу разве не заряжает вас эмоциями на каждой тренировке?
— Это есть, но
— А Сколари?
— Типичный южноамериканец.
— Но он ведь и в Европе много работал.
— Это очень важное имя для футбола, во многих странах тренировал и даже континентах. Он выделяется среди бразильских и латиноамериканских специалистов.
— Именно он не взял вас на домашний ЧМ-2014.
— В сборной Бразилии очень высокая конкуренция. И тех, кто может сыграть, всегда больше, чем мест в заявке. Поэтому многое зависит от выбора тренера — кто на его взгляд в данный момент готов лучше. Никаких обид быть не может. После чемпионата мира мы прекрасно работали вместе со Сколари в «Гремиу».
— У сборной Бразилии и у вас лично хорошие шансы на то, чтобы поехать на ЧМ-2018 в Россию?
— У национальной команды — да. У меня они тоже есть. Все зависит от того, как буду играть, в какой форме находиться.
ШУРАСКУ ДЛЯ ЭРНАНИ ГОТОВИЛ Я
— Вы очень хорошо говорите
— Это правда. Когда в 2010 году еще играл за «Интренасионал» из
— Русский тоже по фильмам учили?
— Нашелся другой способ. Вы удивитесь, но это — караоке! В «Днепре» мы часто ходили с ребятами в такие места. Вот и запоминал слова по песням.
— Русский от украинского на слух можете отличить?
— Расскажу историю.
— Правда ли, что ваша любимая актриса — Анджелина Джоли?
— Мне всегда она нравилась. Любимый фильм с ее участием — «Мистер и миссис Смит».
— Сколько человек собирается у вас дома за рождественским столом?
— Человек пятьдесят. Это только родственники, не считая друзей (улыбается).
— У вас с супругой двое детей. Планируете ли перевезти семью в Петербург?
— Пока они в Бразилии, но в будущем — обязательно.
— Эрнани рассказал в интервью «СЭ», что сам умеет готовить шураску. А вы?
— Я ему не верю. Живет пока один — какое шураску. Вот если бы он сказал то же самое про своего отца — тогда другое дело. В это я поверил бы! Кстати, Эрнани уже попробовал в Петербурге шураску в моем исполнении.
— Сейчас в «Зените» три бразильца: вы, Эрнани и Маурисиу. Бывший игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов уверен, что больше трех бразильцев в команде — это уже мафия.
— Мы — очень веселые люди. Так что, чем больше бразильцев — тем веселее. Всегда стараемся и остальным поднять настроение. А вообще, не стал бы разделять игроков в команде по национальному признаку. В том же «Зените» общаемся все вместе, подшучиваем друг над другом. Поэтому не считаю, что нас нужно делить и считать, сколько именно в команде бразильцев и кого бы то ни было.
— Вас на улицах Петербурга не принимают за россиянина?
— Нет, но у меня создалось впечатление, что людям нравится мой португальский акцент.
К ДВУМ ПРЕДСЕЗОНКАМ УЖЕ ПРИВЫК
— Для вас эти сборы первые с Луческу. Какие впечатления?
— Сложная и довольно длительная подготовка. Особенно если учесть, что был зимний отпуск. Но она — необходима. Поэтому приходится терпеть.
— Длинная пауза между осенней и весенней частью сезона — как к этому относитесь?
— В Бразилии только один подготовительный период, когда команды работают на сборах. Здесь — два. Но и отпусков столько же. С другой стороны, когда играл за «Днепр» на Украине, там было то же самое. Так что для меня в данном случае нет
— Как восприняли 12 контрольных матчей за 25 дней сборов?
— Тоже непросто. Со мной во всяком случае такое впервые. Но у нашего тренера большой опыт такого рода подготовки. Выполняем все требования Мистера, мы ему полностью доверяем. И потом эти матчи очень помогают притереться новичкам.
— Один из них — ваш соотечественник Эрнани.
— Он достаточно молодой игрок с очень хорошими данными. Но ему еще надо привыкнуть к манере игры «Зенита». Мы в свою очередь делаем все возможное, чтобы Эрнани как можно быстрее адаптировался и начал играть в полную силу.
— С возвращением Данни конкуренция на вашей позиции обострилась?
— Данни —значимый игрок для «Зенита». Считаю, что конкуренция на отдельных позициях повышает не только уровень конкретных игроков, но и команды в целом. Поэтому, здорово, что Данни вернулся. «Зенит» от этого может только выиграть.
— Совсем скоро вам играть первый официальный матч в новом году с «Андерлехтом».
— Сильная команда. Изучаем детально его игру. Постараемся либо выиграть в Бельгии, либо добиться такого результата, который перед ответной встречей в Петербурге можно считать позитивным.
— Какой турнир сильнее — Лига Европы или Кубок Южной Америки, который считается его латиноамериканским аналогом.
— Думаю, в Лиге Европы клубы посильнее будут. В Европе вообще много хороших команд.
Сергей ЦИММЕРМАН
из Тубиза
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