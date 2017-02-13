Жулиану: Русский язык выучил в караоке

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехт» — «Зенит» большое интервью «СЭ» дал один из лидеров бомбардирской гонки турнира Жулиану. Полузащитник рассказал о том, как в детстве пришлось пройти через бедность, голод и нападения бандитов. Как он чуть не погиб на футбольном поле. Как прошли его несколько сезонов на Украине. При этом бразилец произвел впечатление человека, который в любой ситуации не теряет чувства юмора, знает цену дружбе и абсолютно не подвержен звездной болезни.

ЕДОЙ В ДЕТСТВЕ БЫЛИ СОН И ВОДА

— Вы выросли в большой семье — восемь сестер и братьев.

— Больше. История тут такая. У мамы были дети от первого брака. Потом, когда они поженились с моим отцом, родился в том числе и я. Потом родители развелись, у папы появилась другая семья и в ней тоже — дети. Так что всего нас 13 сестер и братьев. У мамы я — третий ребенок.

— В детстве вам приходилось голодать?

— И мне совершенно не стыдно рассказывать о том периоде жизни. Случалось так, что есть было совсем нечего. У каждого человека существуют какие-то воспоминания детства, которые откладываются на всю жизнь. У меня перед глазами до сих пор стоит короткий разговор с мамой. Еще маленьким я однажды вечером подошел к ней и сказал, что очень голоден. «У нас ничего нет. Выпей водички и ложись спать», — ответила она.

— Ну и ну.

— Но знаете, сейчас я очень горжусь, что мы с честью пережили это непростое время. Что мне удалось, несмотря ни на что, стать футболистом, выйти на высокий уровень. И что теперь я могу помогать своей семье.

— Вы жили в фавеле?

— Нет. Куритиба — большой город. Мы жили в очень простом доме простого района.

— О чем в детстве вы грезили больше всего?

— Мне кажется, я всегда мечтал стать футболистом. Причем мальчишкой вообще не думал, что это может приносить какие-то деньги.

— Мяч босиком гоняли?

— Было и такое. И просто гулял тоже с голыми ногами — возможности покупать кроссовки или бутсы у нас не было. Только одного не могу понять — почему тогда ноги не болели, и все было прекрасно, а сейчас, когда есть удобная и качественная спортивная обувь — бывает, что ноги ноют!

— Правда ли, что отец пытался прокормить семью в том числе благодаря азартным играм и бильярду?

— Он действительно часто проводил время в баре. Отец умеет играть абсолютно во все. И это был один из способов купить еду. Если папа выигрывал — мы ели. Проигрывал — оставались голодными.

— Сейчас у него, благодаря вам, свой собственный бар?

— Он в свое время столько времени проводил в этом заведении, что прекрасно знает изнутри, как там все устроено. Поэтому я купил ему небольшой бар. Сейчас отец полностью поменял свой образ жизни. Он не пьет, не играет, а управляет собственным делом.

— А что вы, когда стали профессиональным футболистом, в первую очередь подарили маме.

— Хороший дом.

— Лет в 13−14 вам, как многим мальчишкам в Бразилии, надо было помогать семье зарабатывать на хлеб?

— Зарабатывать действительно начал рано. Но все-таки благодаря футболу — меня в 14 лет стал поддерживать мой первый клуб «Парана». Когда заключил профессиональный контракт, все деньги приносил в семью.

— Сейчас тоже помогаете родным?

— Братьям оплатил обучение в университете. Впрочем, все братья и сестры стараются найти свое место в жизни и реализовать себя.

— Когда вы начали получать зарплату футболиста, что помогло не потерять голову?

— Я вышел из такого места, где умеют следить за деньгами. Поэтому голова не закружилась. И сейчас стараюсь следить за своими расходами.

КОГДА УБИЛИ ДЯДЮ, БРАТ РЕШИЛ ОТОМСТИТЬ

— Играть вы начинали в клубе «Парана». Почему потом уехали в «Интернасионал» из Порту-Аллегри?

— Просто у «Параны» наступили сложные финансовые времена. А я уже в 16 лет играл в главной команде. В итоге клуб не мог платить зарплату, на которую я претендовал, поэтому и уехал в другой клуб.

— История, когда вашей семье угрожали, связана с деньгами?

— Это происходило еще до того, как я стал профессиональным футболистом. Мне было 14 лет, когда убили моего дядю. Двоюродный брат решил отомстить за отца. И сделал это тем же способом. Помню, после этого какие-то бандиты поджидали нас чуть ли не после школы, подъезжали к нашему дому, били в двери, бросали камни. Неприятный был период.

— В полицию обращались?

— Мы звоним, полиция приезжает — а уже никого нет. Не будет же она дежурить возле дома 24 часа в сутки.

— Это напоминает сюжет фильма «Город Бога».

— Думаю, он основан на реальных событиях.

— Чем в итоге все закончилось в вашем случае?

— Длилась эта история несколько месяцев. Одного из бандитов все-таки посадили, а другой умер. После этого стало спокойнее.

КУБКИ ИЗ РУК ПЕЛЕ И ВЕРОНА

— В 19 лет вы стали серебряным призером юношеского чемпионата мира.

— Мне довелось быть в той команде капитаном. В финале мы по пенальти проиграли Гане. Немало слез тогда пролили. Но у нас была хорошая команда. Тейшейра, Дуглас Коста, Майкон, которого вы знаете по «Локомотиву». Мы потом на поле еще не раз встречались. Но уже, бывало, друг против друга.

Цитата Мне было 14 лет, когда убили моего дядю. Двоюродный брат решил отомстить за отца.

— Раскрылись из той команды не все. Почему?

— На высокой уровень и правда вышло не так много ребят. Кто-то играет в клубах низших лиг. В футболе сейчас очень высокая конкуренция. Нужно иметь не только талант, но и быть профессионалом. Да и вообще факторов много.

— В 20 лет вы выиграли Кубок Либертадорес. Более того, в двух финальных матчах забили «Гвадалахаре» два потрясающих мяча. Помните, как это было?

— Конечно! Это прекрасное воспоминание. Но любопытно другое — я в принципе много забивал в том розыгрыше Кубка Либертадорес, но никогда не выходил в стартовом составе.

— Почему?

— Может быть, у тренера была такая стратегия. Ведь на моей позиции в команде играли и более опытные ребята. Но я не исключаю того, что выпускать меня на замену по ходу дела стало своеобразной хорошей приметой.

— При такой ситуации в «Зените» Артем Дзюба наверняка дал бы вам кличку джокер.

— Возможно, вы и правы! А если серьезно, считаю, люди часто ошибаются, когда стартовый состав называют «первые одиннадцать». И полагают, что именно они решают исход матча. По мне, это не совсем так. Три игрока со скамейки вполне могут изменить все. Если что-то пошло не так, они способны улучшить взаимодействие на поле, привнести что-то новое. Они свежие, наконец. Поэтому убежден: ребята, что вступают в игру по ходу матча, очень важны!

— Тогда перед церемонией награждения «Интернасионаля» Кубком Либертадорес прямо на поле возникла потасовка. Вам тоже досталось?

— Ребята из мексиканской «Гвадалахары», видимо, очень нервничали. Тем более, ответная игра проходила у них дома. Но, может быть, дело в том, что наш вратарь-аргентинец как-то неудачно пошутил по этому поводу. Это и стало поводом для конфликта. Я почему-то в стороне оказался и не участвовал в этом.

— Кубок команда получала из рук Пеле?

— Очень красивая была церемония. А когда тебе трофей вручает такой человек, это вдвойне приятно. Невероятные эмоции.

— Лично вам вручили еще один приз — лучшему игроку турнира. И сделал это знаменитый аргентинец Хуан Верон.

— С ним мы даже успели немного пообщаться. Можете представить мои чувства, если я всегда восхищался игрой Верона, а тут он лично вручает мне кубок. И это всего в 20 лет. К слову, на следующий год приз дали Неймару.

— Знаю, что вам еще внушительный чек выписали, который вы потратили на благотворительность.

— На 60 тысяч долларов. Половину я перечислил в учреждение Порту-Аллегри, которое помогает людям с церебральным параличом. Причем, занимается теми, кто не может ни говорить, ни ходить. Мне показалось, что это достойная организация, поэтому принял такое решение.

ПРЕЗИДЕНТА «ДНЕПРА» НЕ ВИДЕЛ НИКТО

— Есть несколько версий того, как после «Интернасионала» вы оказались в «Днепре». Вроде как вы хотели обыграть вашего друга Тайсона, который уже выступал в одном из украинских клубов.

— На самом деле после сезона 2010 года поступило очень хорошее предложение. Как для меня лично, так и для клуба. Переговоры были короткими, и я решил перейти в «Днепр». Только потом узнал, что Тайсон тоже играет в чемпионате Украины.

— До сих пор пишут, что вами тогда интересовались «МЮ», «Барселона», «Арсенал».

— Я ничего подобного не слышал.

— Неужели большие клубы не обратили внимание на лучшего игрока Кубка Либертадорес?

— Иногда заранее не предугадаешь, какой вариант — оптимальный. Тогда мог остаться и еще поиграть в Бразилии, а потом перейти в какой-нибудь более сильный клуб. Но я принял решение поехать в «Днепр».

— Ваш товарищ по «Днепру» Руслан Бабенко как-то сказал: «Я ни разу не видел Жулиану грустным».

— Бабенко — отличный парень! А я действительно стараюсь никогда не унывать. Оптимизм — моя жизненная позиция. Бывает, конечно, когда что-то идет не так. Особенно на поле. Но если дашь волю эмоциям, можно и красную карточку схлопотать.

— На Украину вы приехали не самым мощным игроком. Однако вскоре обросли мышечной массой. Жизнь заставила?

— Сначала было сложно, потому что футбол на Украине контактный и жесткий. Пришлось заниматься в тренажерном зале. Со мной работал испанский физиотерапевт, впоследствии мой друг. Он очень помог — за полтора года я стал гораздо крепче. Кстати, российский и украинский чемпионат в смысле единоборств и жесткости очень похожи.

— Известна история, когда после пары сезонов в «Днепре» вы написали сразу два открытых письма в адрес президента клуба с просьбой отпустить вас в Бразилию.

— Сложная была ситуация. Общаться напрямую с президентом клуба мы не могли. Только — с директором. При этом я не был уверен, что он передавал мои сообщения президенту. Последнее, что пришлось сделать — опубликовать обращение к главе клуба. И только тогда получил ответ.

— Не пожалели, что перешли в свое время в «Днепр»?

— Ничего подобного не чувствовал. Ситуация ведь простая была. Один клуб предлагал за меня определенную сумму, и мне самому хотелось уйти. В итоге ведь так и произошло. Все остальное было всего лишь вопросом переговоров.

— С президентом «Днепра» все-таки встретились?

— Нет. Думаю, ни один игрок «Днепра» не виделся с ним лично.

— Считается, что у «Днепра» довольно эмоциональные и даже жесткие болельщики.

— На самом деле очень их уважаю. Они всегда отлично нас поддерживали. В сильный мороз могли снять футболки и размахивать ими.

МАТЕУС КРИЧАЛ: УКУСИ МЕНЯ, УКУСИ!

— Говорят, из «Днепра» вы могли уехать в Катар.

— На тот момент я отыграл в «Днепре» два с половиной года из пяти по контракту. На Украине начинались кризис и по сути война. Мне показалось, что в Катаре семье будет лучше. Но тогда клуб меня не продал.

— Читал, что когда на Украине стало неспокойно, вы связались с бразильским посольством?

— Да. Нам пообещали, что если все будет плохо, нас готовы в любой момент посадить на самолет и отправить домой.

— Не страшно было играть в такой ситуации?

— Неприятно. Боялись даже по улице ходить — неизвестно, что с тобой может случиться. И по телевизору показывали, что происходит в Донецке. А ведь от Днепропетровска это близко.

— Однажды в «Днепре» вы ведь действительно чуть не лишились жизни.

— Вы про случай в контрольном матче с «Краснодаром» на сборах? Довольно жесткая была игра — много стыков. Я уже был на скамейке, но тут на поле началась перепалка. Вижу в какой-то момент на нашего капитана Ротаня насели два игрока «Краснодара». Не выдержал, выскочил и начал одного из них оттаскивать. Тут-то и получил удар в солнечное сплетение. Видимо, очень сильный, потому что мгновенно потерял сознание. Потом мне говорили, что даже конвульсии какие-то были.

— Рассказывают, у вас начал западать язык, что без вмешательства со стороны порой приводит к печальным последствиям.

— У нас в команде был еще один бразилец — Матеус. Когда сознание начало возвращаться, обнаружил у себя во рту его палец. А он кричит «Укуси меня, укуси меня». Это было первое, что я услышал. Сам же Матеус потом две следующие ночи не спал — настолько он за меня испугался и переживал.

— Выходит, Матеус вас спас.

— Да. Добежал до меня быстрее, чем доктор. Мой настоящий футбольный друг.

— Лучшим другом среди коллег вы как-то назвали Леандру Дамиау.

— Так и есть. Но сейчас людей в футболе, которых я могу назвать своими настоящими друзьями, стало больше. Тот же Тайсон, например. Помню, помогал ему на Украине. Был период, когда он не попадал в состав своей команды. Всячески его поддерживал. При возможности встречались, вместе ужинали. Он мне как брат стал. А с Дамиау мы еще со времен «Интернасионала» поддерживаем отношения.

— Когда стало известно, что вы переходите в «Зенит», на футбольных форумах стали шутить: мол, «Краснодар» после того случая будет вашим самым принципиальным соперником.

— Да что вы! Я не злопамятный. Что было, то уже в прошлом. И потом прекрасно понимаю: тот человек, который меня ударил, не хотел, чтобы я потерял сознание. Он просто хотел ударить другого (смеется).

— Вы сказали, что вас звали в Катар. Сейчас звезд старается скупить Китай. Очередь ведь и до вас может дойти.

— Для меня это очень сложный вопрос. Думать мне пока не о чем, предложений из Китая я не получал. Но вообще есть разные пути, у каждого — свой. Одни хотят повышать уровень, думают о сильных командах, другие — о материальной стороне дела. Если мне предложат поехать в Китай, должен буду крепко подумать, взвесить все «за» и «против». Сейчас однозначного мнения на этот счет у меня нет.

— В «Днепре» вы работали с Хуанде Рамосом. Какое впечатление осталось от сотрудничества с бывшим тренером ЦСКА?

— Именно благодаря Рамосу я в «Днепре» и появился. Помог его агент. Это были отличные годы совместной работы. Считаю, при нем я здорово вырос как футболист.

СКОЛАРИ — ТИПИЧНЫЙ ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ ТРЕНЕР

— Между европейскими и южноамериканскими тренерами — большая разница?

— Да! Латиноамериканские специалисты гораздо более эмоциональные. Они прямо во время тренировки могут начать играть в футбол вместе с командой. Кроме того, большой упор делают на мотивацию. В Европе тренеры сдержаннее, возможно, более рациональные.

— Луческу разве не заряжает вас эмоциями на каждой тренировке?

— Это есть, но все-таки он в большей степени относится к европейскому типу тренеров.

— А Сколари?

— Типичный южноамериканец.

— Но он ведь и в Европе много работал.

— Это очень важное имя для футбола, во многих странах тренировал и даже континентах. Он выделяется среди бразильских и латиноамериканских специалистов.

— Именно он не взял вас на домашний ЧМ-2014.

— В сборной Бразилии очень высокая конкуренция. И тех, кто может сыграть, всегда больше, чем мест в заявке. Поэтому многое зависит от выбора тренера — кто на его взгляд в данный момент готов лучше. Никаких обид быть не может. После чемпионата мира мы прекрасно работали вместе со Сколари в «Гремиу».

— У сборной Бразилии и у вас лично хорошие шансы на то, чтобы поехать на ЧМ-2018 в Россию?

— У национальной команды — да. У меня они тоже есть. Все зависит от того, как буду играть, в какой форме находиться.

ШУРАСКУ ДЛЯ ЭРНАНИ ГОТОВИЛ Я

— Вы очень хорошо говорите по-английски. Говорят, выучили его благодаря сериалу «Доктор Хаус»?

— Это правда. Когда в 2010 году еще играл за «Интренасионал» из Порту-Аллегри, начал брать уроки английского. Но ходил на них всего два месяца из-за того, что перешел в «Днепр». Однако мне понравился этот язык. Когда возможности заниматься с учителем не стало, начал смотреть англоязычные сериалы в оригинале. Эффект двойной — с одной стороны получаешь удовольствие, с другой подтягиваешь язык. А чтобы получить разговорную практику, старался проводить отпуск в США.

— Русский тоже по фильмам учили?

— Нашелся другой способ. Вы удивитесь, но это — караоке! В «Днепре» мы часто ходили с ребятами в такие места. Вот и запоминал слова по песням.

— Русский от украинского на слух можете отличить?

— Расскажу историю. Как-то раз я один без ребят пошел в кино. Купил билет, сел, настроился. Начался фильм, но ничего, что происходит на экране, я понять не могу. Вслушиваюсь в слова, вроде все знакомое, но сути не улавливаю. Оказалось — фильм идет на украинском. С тех пор в кино на Украине не ходил! А заодно сделал вывод — различать языки я могу, но по-украински не понимаю. Хотя они довольно похожи. Как испанский и португальский.

— Правда ли, что ваша любимая актриса — Анджелина Джоли?

— Мне всегда она нравилась. Любимый фильм с ее участием — «Мистер и миссис Смит».

— Сколько человек собирается у вас дома за рождественским столом?

— Человек пятьдесят. Это только родственники, не считая друзей (улыбается).

Цитата Начался фильм, но ничего, что происходит на экране, я понять не могу. Вслушиваюсь в слова, вроде все знакомое, но сути не улавливаю. Оказалось – фильм идет на украинском.

— У вас с супругой двое детей. Планируете ли перевезти семью в Петербург?

— Пока они в Бразилии, но в будущем — обязательно.

— Эрнани рассказал в интервью «СЭ», что сам умеет готовить шураску. А вы?

— Я ему не верю. Живет пока один — какое шураску. Вот если бы он сказал то же самое про своего отца — тогда другое дело. В это я поверил бы! Кстати, Эрнани уже попробовал в Петербурге шураску в моем исполнении.

— Сейчас в «Зените» три бразильца: вы, Эрнани и Маурисиу. Бывший игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов уверен, что больше трех бразильцев в команде — это уже мафия.

— Мы — очень веселые люди. Так что, чем больше бразильцев — тем веселее. Всегда стараемся и остальным поднять настроение. А вообще, не стал бы разделять игроков в команде по национальному признаку. В том же «Зените» общаемся все вместе, подшучиваем друг над другом. Поэтому не считаю, что нас нужно делить и считать, сколько именно в команде бразильцев и кого бы то ни было.

— Вас на улицах Петербурга не принимают за россиянина?

— Нет, но у меня создалось впечатление, что людям нравится мой португальский акцент.

К ДВУМ ПРЕДСЕЗОНКАМ УЖЕ ПРИВЫК

— Для вас эти сборы первые с Луческу. Какие впечатления?

— Сложная и довольно длительная подготовка. Особенно если учесть, что был зимний отпуск. Но она — необходима. Поэтому приходится терпеть.

— Длинная пауза между осенней и весенней частью сезона — как к этому относитесь?

— В Бразилии только один подготовительный период, когда команды работают на сборах. Здесь — два. Но и отпусков столько же. С другой стороны, когда играл за «Днепр» на Украине, там было то же самое. Так что для меня в данном случае нет чего-то принципиально нового.

— Как восприняли 12 контрольных матчей за 25 дней сборов?

— Тоже непросто. Со мной во всяком случае такое впервые. Но у нашего тренера большой опыт такого рода подготовки. Выполняем все требования Мистера, мы ему полностью доверяем. И потом эти матчи очень помогают притереться новичкам.

— Один из них — ваш соотечественник Эрнани.

— Он достаточно молодой игрок с очень хорошими данными. Но ему еще надо привыкнуть к манере игры «Зенита». Мы в свою очередь делаем все возможное, чтобы Эрнани как можно быстрее адаптировался и начал играть в полную силу.

— С возвращением Данни конкуренция на вашей позиции обострилась?

— Данни —значимый игрок для «Зенита». Считаю, что конкуренция на отдельных позициях повышает не только уровень конкретных игроков, но и команды в целом. Поэтому, здорово, что Данни вернулся. «Зенит» от этого может только выиграть.

— Совсем скоро вам играть первый официальный матч в новом году с «Андерлехтом».

— Сильная команда. Изучаем детально его игру. Постараемся либо выиграть в Бельгии, либо добиться такого результата, который перед ответной встречей в Петербурге можно считать позитивным.

— Какой турнир сильнее — Лига Европы или Кубок Южной Америки, который считается его латиноамериканским аналогом.

— Думаю, в Лиге Европы клубы посильнее будут. В Европе вообще много хороших команд.

Сергей ЦИММЕРМАН

из Тубиза