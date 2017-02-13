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13 февраля 2017, 20:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Шляхтин: «Крылья Советов» ведут переговоры со «Спартаком» по Кутину

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» ведут переговоры с московским футбольным клубом «Спартак» по защитнику Денису Кутину. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

«Пока мы только в процессе переговоров, больше сказать не могу», — сказал он, отказавшись говорить, идет ли речь об аренде или полноценном контракте.

Кутин занимался в академии саратовского «Сокола», тольяттинской академии имени Коноплева, в «Чертаново». В структуре «Спартака» защитник находится с 2010 года, в основном составе дебютировал в 2013 году и с тех пор принял участие в 4 матчах красно-белых. В составе «Спартака-2» Кутин провел 89 игр и отметился 3 мячами. Кутин выступал за юношеские сборные России трех возрастов и «молодежку».

Ранее в понедельник Шляхтин сообщил ТАСС, что клуб договорился со «Спартаком» об аренде до конца сезона полузащитника Александра Зуева.

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