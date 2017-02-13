Шляхтин: «Крылья Советов» ведут переговоры со «Спартаком» по Кутину
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» ведут переговоры с московским футбольным клубом «Спартак» по защитнику Денису Кутину. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
«Пока мы только в процессе переговоров, больше сказать не могу», — сказал он, отказавшись говорить, идет ли речь об аренде или полноценном контракте.
Кутин занимался в академии саратовского «Сокола», тольяттинской академии имени Коноплева, в «Чертаново». В структуре «Спартака» защитник находится с 2010 года, в основном составе дебютировал в 2013 году и с тех пор принял участие в 4 матчах
Ранее в понедельник Шляхтин сообщил ТАСС, что клуб договорился со «Спартаком» об аренде до конца сезона полузащитника Александра Зуева.
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