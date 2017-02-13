Полоз продлил контракт с «Ростовом»

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Полоз может перейти в другую команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Как стало известно, Полоз продлил договор с «Ростовом» еще прошлым летом сроком на три года.

В текущем сезоне Полоз провел 24 матча, в которых забил 9 голов: 14 игр (4 гола) в чемпионате, 6 игр (3 гола) в Лиге чемпионов и 4 встречи (2 гола) в отборе к Лиге чемпионов.