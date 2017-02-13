«Рубин» опоздал на свою победу. «Спартак» просто опаздывал
Гёкдениз Карадениз три раза коснулся мяча, чтобы дать «Спартаку» понять, что лидерство в таблице не освобождает от работы над ошибками.
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Общая информация
В Марбелье сыграли две команды
«Рубин» — «Спартак» — 4:2
Голы: 0:1 — Адриано, 12. 1:1 — Карадениз, 24. 2:1 — М'Вила, 42. 3:1 — Санчес, 51. 3:2 — Попов, 64. 4:2 — Канунников, 90+1 (пен.).
«Спартак»
Организация игры
Команда Массимо Карреры начала матч с системой, максимально приближенной к тому, что давало успех осенью — один чистый опорник и Глушаков с Поповым чуть выше. Обращал на себя внимание прессинг, который, пока у «Спартака» были силы, команда применяла удачно: мяч, забитый Луисом Адриано, стоит выделять не
После замены Попова на Зе Луиша «Спартак» перешёл на версию игры, приближенную к 4−3−3 с узким расположением крайних нападающих и широкими полномочиями крайних защитников. Видно, что при таком варианте выделяется умение Фернандо играть длинными передачами, но других преимуществ пока нет — мяч при такой расстановке циркулирует у «Спартака» медленнее.
Действия в атаке
«Спартак» сохранил тренд на использование проникающих передач, который был задан и в игре с «Осиеком» при другой системе организации игры. Именно поэтому на поле долго не было видно Комбарова, а Самедов возникал чаще только благодаря стандартам. Попов в амплуа, близком ко второму нападающему, — вариант не новый, интересный, но почти наверняка при сохранении на фланге Самедова играть здесь в официальных матчах будет лучше ориентирующийся в разрывах между игроками обороны Промес.
Действия в обороне
Есть два бросающихся в глаза момента. Первый — это то, что при игре один в один крайнего защитника с крайним нападющим/полузащитником соперника страховать зону глубоко опускается один из опорников — либо Фернандо, либо Глушаков, а не один из центральных защитников. Проблема заключается в том, что в зоне подбор
Второй момент: продолжающееся непонимание того, кто должен играть по мячу, а кто должен страховать в паре Боккетти — Кутепов. При выходе на поле пары Таски — Кутепов таких проблем не возникает: Таски строго берёт на себя роль ведущего защитника и страхует. У пары Кутепов — Боккетти регулрярно случаются провалы, как в эпизоде с попаданием в перекладину ворот Реброва: убегающего к воротам нападающего пытался накрыть не
Игрок, о котором стоит говорить
Луис Адриано забил, но пока именно в этой системе Карреры он не совсем похож по объёму действий на Зе Луиша. В глубину и спиной бразилец отрабатывает нужным образом, но пока сложности возникают с действиями по фронту атаки. Идея Карреры состоит в том, что нападающий должен своим движением вправо и влево по линии защитников создавать каналы для инсайдов, и здесь Луису Адриано нужно добавлять. В мотивации бразильца сомнений нет — после попадания в штангу он даже в контрольном матче заметно расстраивается.
«Рубин»
Организация игры
Хави Грасия
Действия в атаке
После эпизода, когда Санчес поднял голову в поиске Жонатаса, запустил мяч через две линии игроков, но попал под перехват от Фернандо, что в итоге привело к удару Глушакову, который с трудом потащил Рыжиков, «Рубин» перешёл на более комбинационный стиль. Камболов и Мвила в зимних товарищеских матчах легко перекрывают свои среднестатистические цифры по количеству передач — «Рубин» стал чаще готовить атаки через центральных полузащитников, что закрепляет осеннюю тенденцию, когда Грасия нашёл нужный рецепт игры. Ещё один выделяющийся аспект — подключения крайних защитников в атаку не линейно (то есть, до угловых флагов), а с заходом в штрафную, что обычно создаёт сложности у команд даже при высокой компактности игры без мяча. Такую систему, например, успешно адаптирует «Монако» — ЦСКА должен помнить действия их крайних защитников по матчам Лиги чемпионов.
Действия в обороне
Грасия традиционно выстраивает линии полузащиты и защиты максимально близко — похоже, зимой изменений в этом не будет. Это позволяет сдвоить фланги и перекрыть их от бомбардировки навесами, но главное — как действует пара центральных полузащитников. В паре Камболов — Мвила француз постоянно оказывался чуть ниже, по ситуации персонально прихватывая или Попова, или Глушакова, не давая развить атаки быстрым пасом через центральную зону. Это потенциально классный, но рискованный вариант — любая потеря концентрации Мвилой приведёт к разрушению всей системы. Именно поэтому…
Игрок, о котором стоит говорить
Это М’Вила. Уже в феврале можно говорить, что успешность «Рубина» в весенней части сезона будет зависеть от действий француза. Если он будет в порядке, Казань может рассчитывать на прорыв вверх. Объём действий, совершаемый полузащитником, по матчу со «Спартаком» впечатлил — он успевал делать и важнейшие отборы, и дорабатывать до чужой штрафной, что в одной из контратак (ещё одно важное качество француза: он умеет включиться в максимально перспективный эпизод) привело к его расстрелу Реброва после художественного паса внешней стороной стопы от Карадениза. Если М’Вила будет терять позицию или не проявит должной мотивации (а проблемы с этим раньше у него возникали), то «Рубину» будет сложно.
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