Бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» может перейти в «Крылья»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и испанской «Барселоны» Александр Глеб может перейти в самарский клуб «Крылья Советов». В данный момент легионер проходит медицинское обследование, сообщается в твиттере самарского клуба. Ранее Глеб уже играл в «Крыльях».

Также в твиттере сообщается, что в данный момент «Спартак» рассматривает возможность передачи в аренду «Крыльям» своего игрока Александра Зуева — об этом заявил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.