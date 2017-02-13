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13 февраля 2017, 17:29 | Футбол: Премьер-лига | Pro Город Самара

Бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» может перейти в «Крылья»

В данный момент Александр Глеб проходит медицинское обследование.

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и испанской «Барселоны» Александр Глеб может перейти в самарский клуб «Крылья Советов». В данный момент легионер проходит медицинское обследование, сообщается в твиттере самарского клуба. Ранее Глеб уже играл в «Крыльях».

Также в твиттере сообщается, что в данный момент «Спартак» рассматривает возможность передачи в аренду «Крыльям» своего игрока Александра Зуева — об этом заявил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.
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