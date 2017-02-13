«Терек» хочет сохранить Оздоева после аренды, но опции выкупа в контракте нет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник стало известно, что 24-летний Оздоев перешел из «Рубина» в аренду в «Терек».

«Мы договорились с “Рубином”, до конца сезона Магомед в аренде у нас. Он уроженец Чечни, с российским паспортом, ему нужна игровая практика, а нам нужен такой футболист. Опции по выкупу в контракте нет, так далеко мы еще не заходили. Но если будет возможность, мы хотим его выкупить, просто там есть много составляющих, по которым может состояться переход: переговоры клубов, мнение самого игрока, сроки контракта, зарплата», — сказал Айдамиров.

Уроженец Грозного перешел в «Рубин» в 2014 году. Футболист провел за команду 68 матчей в чемпионате России, забив восемь голов и сделав три передачи. Также Оздоев пять матчей сыграл в Кубке России и 10 — в Лиге Европы. Контракт игрока с казанской командой, согласно порталу Transfermarkt, действует до лета 2019 года.