«Терек» хочет сохранить Оздоева после аренды, но опции выкупа в контракте нет
МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Терек» хочет сохранить полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева после аренды, но опции выкупа в контракте игрока нет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
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В понедельник стало известно, что 24-летний Оздоев перешел из «Рубина» в аренду в «Терек».
«Мы договорились с “Рубином”, до конца сезона Магомед в аренде у нас. Он уроженец Чечни, с российским паспортом, ему нужна игровая практика, а нам нужен такой футболист. Опции по выкупу в контракте нет, так далеко мы еще не заходили. Но если будет возможность, мы хотим его выкупить, просто там есть много составляющих, по которым может состояться переход: переговоры клубов, мнение самого игрока, сроки контракта, зарплата», — сказал Айдамиров.
Уроженец Грозного перешел в «Рубин» в 2014 году. Футболист провел за команду 68 матчей в чемпионате России, забив восемь голов и сделав три передачи. Также Оздоев пять матчей сыграл в Кубке России и 10 — в Лиге Европы. Контракт игрока с казанской командой, согласно порталу Transfermarkt, действует до лета 2019 года.
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