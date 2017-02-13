Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28758461/
13 февраля 2017, 17:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Терек» хочет сохранить Оздоева после аренды, но опции выкупа в контракте нет

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Терек» хочет сохранить полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева после аренды, но опции выкупа в контракте игрока нет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

В понедельник стало известно что 24-летний футболист перешел из Рубина в аренду в Терек Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник стало известно, что 24-летний Оздоев перешел из «Рубина» в аренду в «Терек».

«Мы договорились с “Рубином”, до конца сезона Магомед в аренде у нас. Он уроженец Чечни, с российским паспортом, ему нужна игровая практика, а нам нужен такой футболист. Опции по выкупу в контракте нет, так далеко мы еще не заходили. Но если будет возможность, мы хотим его выкупить, просто там есть много составляющих, по которым может состояться переход: переговоры клубов, мнение самого игрока, сроки контракта, зарплата», — сказал Айдамиров.

Уроженец Грозного перешел в «Рубин» в 2014 году. Футболист провел за команду 68 матчей в чемпионате России, забив восемь голов и сделав три передачи. Также Оздоев пять матчей сыграл в Кубке России и 10 — в Лиге Европы. Контракт игрока с казанской командой, согласно порталу Transfermarkt, действует до лета 2019 года.

Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Оздоев перешел из «Рубина» в «Терек»

Оздоев перешел из «Рубина» в «Терек»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев, последние годы выступавший за казанский «Рубин», покинул расположение команды на испанском сборе и подписал контракт с грозненским «Тереком».
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

МПК пока не видит оснований для восстановления членства Паралимпийского комитета России

Путин наградил Тарасову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

FISU и ФИФА планируют запустить международную студенческую лигу в 2018 году