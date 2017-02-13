«Урал» не стал подписывать контракт с Джафаром
МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» не стал подписывать контракт с 18-летним нападающим Абдуллой Джафаром. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.
6 февраля агент игрока Дмитрий Селюк рассказал ТАСС, что Джафар находится на просмотре в «Урале».
«Джафар покинул “Урал”, мы приняли решение не подписывать контракт с игроком», — сказал Иванов.
В январе форвард принял участие в первом зимнем сборе московского ЦСКА и сыграл в товарищеском матче со швейцарским «Воленом» (3:0). Позднее глава селекционного отдела Олег Яровинский заявил журналистам, что форвард из
Джафар сыграл за «Урал» в товарищеском матче с «Уфой» (0:1), проведя на поле первый тайм.
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