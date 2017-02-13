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13 февраля 2017, 17:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Урал» не стал подписывать контракт с Джафаром

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» не стал подписывать контракт с 18-летним нападающим Абдуллой Джафаром. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.

6 февраля агент игрока Дмитрий Селюк рассказал ТАСС, что Джафар находится на просмотре в «Урале».

«Джафар покинул “Урал”, мы приняли решение не подписывать контракт с игроком», — сказал Иванов.

В январе форвард принял участие в первом зимнем сборе московского ЦСКА и сыграл в товарищеском матче со швейцарским «Воленом» (3:0). Позднее глава селекционного отдела Олег Яровинский заявил журналистам, что форвард из Буркина-Фасо понравился армейцам «по определенным качествам», однако клуб решил сделать ставку на собственных воспитанников.

Джафар сыграл за «Урал» в товарищеском матче с «Уфой» (0:1), проведя на поле первый тайм.

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