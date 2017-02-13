Шашков: «Крылья Советов» максимально близки к подписанию контракта с Глебом

Он отметил, что контракт с 35-летним белорусом может быть подписан в ближайшие один-два дня.

— Александр Глеб проходит медицинское обследование в «Крыльях Советов», — сказал Шашков. — Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.

— Когда планируете оформить документы?

— В ближайшие один-два дня.

— На какой срок рассчитываете подписать контракт?

— Еще обсудим с футболистом этот момент.

— Он переходит как свободный агент?

— Да.

— Кто был инициатором приглашения Глеба в команду?

— Это обоюдное решение. Мы рассматривали ряд кандидатов, и Глеб идеально подходит «Крыльям». Как и «Крылья» Александру.

— Многие обращают внимание на возраст футболистов. Глебу — 35. Не смущает?

— Ни в коем случае. Александр — профессионал, следит за здоровьем. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое, уверен, принесет результат.