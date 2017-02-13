Шашков: «Крылья Советов» максимально близки к подписанию контракта с Глебом
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал «СЭ» о будущем переходе полузащитника Александра Глеба.
Он отметил, что контракт с 35-летним белорусом может быть подписан в ближайшие
— Александр Глеб проходит медицинское обследование в «Крыльях Советов», — сказал Шашков. — Прекрасно знаем этого футболиста, у нас с ним хорошие отношения. Мы максимально близки к тому, чтобы подписать с ним контракт.
— Когда планируете оформить документы?
— В ближайшие
— На какой срок рассчитываете подписать контракт?
— Еще обсудим с футболистом этот момент.
— Он переходит как свободный агент?
— Да.
— Кто был инициатором приглашения Глеба в команду?
— Это обоюдное решение. Мы рассматривали ряд кандидатов, и Глеб идеально подходит «Крыльям». Как и «Крылья» Александру.
— Многие обращают внимание на возраст футболистов. Глебу — 35. Не смущает?
— Ни в коем случае. Александр — профессионал, следит за здоровьем. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое, уверен, принесет результат.
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