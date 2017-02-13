Оздоев перешел из «Рубина» в «Терек»

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Переход Магомеда Оздоева в «Терек» этой зимой давно казался практически верным вариантом. Дела при испанском наставнике Хави Грасии у полузащитника в Казани складывались не очень, а сам он является уроженцем Грозного, и в чеченском клубе его видеть очень хотели.

Начав свою карьеру в клубе «Ангушт», Оздоев затем оказался в молодежном составе «Терека», но через год покинул команду ради просмотра в киевском «Динамо». В столице Украины у полузащитника закрепиться получилось, и он едва не отправился затем из «Динамо» в гельзенкирхенский «Шальке».

И все же путь из Украины у Оздоева лежал в другом направлении — зимой 2010 года футболист подписал контракт с московским «Локомотивом», а летом дебютировал в Российской футбольной Премьер-лиге.

В 2010 году Оздоев отыграл за «Локомотив» три игры в чемпионате и еще один матч в Кубке России, а уже со следующего, переходного сезона 2011/12, пробился в основной состав команды и провел во всех турнирах за «Локо» 39 встреч, отличившись один раз.

Правда, тот сезон так и остался для Магомеда самым успешным в составе «Локо». За следующие два года он в сумме провел за команду всего 25 встреч, отличившись в них дважды.

14 июля 2014 года Оздоев на правах аренды перешел в казанский «Рубин», где сразу же стал игроком стартового состава.

Проведя 29 матчей в чемпионате Премьер-лиги, он забил в них шесть мячей, а еще добавил к этому три матча, после чего контракт игрока был выкуплен казанцами у «Локомотива».

В предыдущем сезоне Оздоев провел за «Рубин» 29 матчей в чемпионате (2 гола) и еще 10 раз выходил за клуб в Лиге Европы.

А вот после назначения на пост главного тренера клуба испанца Хави Грасии, приведшего в команду сразу же целую группу «своих» игроков, российский полузащитник утратил место в основе.

В первой части сезона у Оздоева в итоге набралось 10 появлений на поле в 17-ти играх чемпионата, но неоднократно он получал совсем маленькое игровое время в концовках.

Слухи о том, что полузащитник может сменить команду зимой, курсировали на протяжении всего января, постепенно затухая. Агент футболиста в конце концов заявил, что тот с удовольствием продолжит выступать за «Рубин».

Информация о том, что Магомед покинул сбор «Рубина», чтобы подписать контракт с «Тереком», появилась утром 13 февраля, но сам футболист опроверг ее буквально через полчаса, заявив, что находится на тренировке казанцев в Испании.

Однако информация, предоставленная игроком, не подтвердилась. Находящийся на сборе вместе с командой Грасии журналист «Бизнес Online» Владислав Зимагулов написал в своем твиттере, что никакой тренировки у «Рубина» сегодня нет, как нет в расположении команды и самого полузащитника сборной России.

Еще через некоторое время стало известно, что Оздоев все-таки действительно покинул расположение «Рубина» и подписал контракт с «Тереком», о чем сам же футболист и объявил в личном твиттере.

Известно, что «Терек» арендовал полузащитника у «Рубина» до конца сезона, а о дополнительных опциях — полноценном выкупе контракта и возможности играть против казанцев в чемпионате — не сообщается.

На счету Оздоева, являющегося кандидатом в сборную России, 10 матчей за главную команду страны и один забитый мяч в них. При этом в официальных играх он выходил на поле дважды — в 2014 году в отборе к Евро.

Напомним, что «Терек» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 17-ти туров и отставая от лидирующего «Спартака» на 12 пунктов. Прежняя команда Оздоева располагается на девятом месте, имея 23 балла.

«Терек» и «Рубин» встретятся между собой 26 апреля в Казани, а сегодня «Рубин» проводит контрольную встречу на испанском сборе с московским «Спартаком».