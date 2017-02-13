Меню от Карреры
Корреспондент «СЭ» приоткрыл двери спартаковской кухни.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Оказавшись внутри «Спартака», я заглядываю куда только могу. Даже на кухню. Где и отыскиваю хорошего человека —
Познакомился сам и знакомлю вас — Вячеслав Мульченко. Работает не только в «Спартаке», еще и в сборной.
***
— Как оказались в «Спартаке»?
— Меня пригласили из сборной. Изначально был там, начал работать в 2012-м с Капелло. Два года спустя меня позвали в «Спартак» — еще Мурат Якин тренировал. А вообще в футболе оказался благодаря доктору Эдуарду Безуглову….
— Отыскать хорошего повара — большая удача. Как ему удалось?
— Меня порекомендовали, на следующий день встретились в РФС. Познакомились, пообщались. Поняли, что нам надо. К работе приступил через три дня. Первый сбор, помню, был в Кратово.
— Откуда вас знал Безуглов?
— Он знаком с
— Это хорошая рекомендация?
— Отличная. Хоть «Галереи» уже не существует.
— Вы футболом интересовались?
— Для меня футбол — это питание спортсменов. Все остальное прикладывается. Во дворе играл, конечно. По телевизору смотрел. Фанатом не был.
— Футболист с самым необычным вкусом?
— Сердар Таски не ест мясо. Просит только рыбу. Чтобы даже на завтраке была слабосоленая. Не вопрос, рыба так рыба.
— Веганов среди футболистов не встречали?
— Никогда.
— С Капелло поладить удавалось не всем. Но у
— Раз отработал с ним от начала до конца — конечно!
— Сложный клиент?
— Очень простой, никаких претензий. Ни единой критической ситуации.
— Чем особенно его удивили?
— До чемпионата мира мы не готовили пасту. В Бразилию Капелло взял итальянского
— Итальянского
— Его уже не было, приезжал только в Бразилию на три недели. А я продолжаю работать в сборной и сейчас.
— Были еще у тренеров особенные пожелания?
— Сейчас произошли большие изменения в питании «Спартака» — как раз с приходом Массимо Карреры. Попросил, чтоб у нас все было легкое, быстрого приготовления, без серьезных термических обработок. Русские салаты убрал совсем.
— Как жить без салата?
— Оставил
— Что именно?
— Убрали яичницу и омлеты. Ушло все жареное. Каррера хочет, чтоб игроки выходили на утреннюю тренировку легкими, не наедаясь. Есть каша, мюсли, овощи, очень много фруктов, свежевыжатые соки, тосты, ветчина с сыром. Все. Выпечки никакой.
— Вы его понимаете?
— Я — да. Понимаю, что он хочет! Ему нужен результат от футболистов, легкость игроков.
— Все, что у «Спартака» на столах — приготовлено вами?
— Нет. Моя задача — контроль качества. Постоянное наблюдение. Вот сейчас испанские повара в отеле готовят — я присматриваю.
— Отель у «Спартака» отличный. Что у поваров пришлось подкорректировать?
— Это — испанцы….
— Так что?
— Как бы это правильно сказать… Могут возникнуть вопросы по свежести продуктов.
— Ого.
— Сегодня могут сделать так, а завтра — заготовку заранее. За полдня. Потом нам отдать. Я такое не воспринимаю. Будем все переделывать и подавать на столе самое свежее.
—
— Борщ можно. Ребята просят его чаще всего. Но сегодня делали щи. Вот если готовить
— Какие ошибки у вас были поначалу?
— Я пытался охватить все! Если не приготовить лично, то в любое блюдо внести свою нотку. Все доготавливал сам. А это невозможно, не справишься. У нас три полноценных приема пищи и два
— В Тарасовке сколько вас людей в подчинении?
— Четверо.
— Главный принцип для футбольного повара?
— Каждому игроку уделить внимание. Спрашивать — что принести, что добавить… Воспринимать маленькие пожелания. Хотя сейчас, после изменений, их стало меньше. Раз главный тренер сказал, что будем кушать вот такой рис — все кушают, не спорят.
— Коронное ваше блюдо?
— Полюбил пасту готовить.
— Чему научились в профессии за последнее время?
— Ох, какой
— Поначалу потряхивало?
— Я слишком щепетильно относился к любому блюду. Если
— Что вы заканчивали?
— Высшее профессиональное училище в городе Бердянске. Кулинарное.
— Сейчас вы — гордость училища? Звезда курса?
— Да вы что, какая я «звезда»… Но вот сегодня поздравлял товарищ, работающий в сборной. Написал: «Оставайся таким, какой ты есть». Приятно!
— Просыпаетесь в 4 утра — чтобы команда не осталась без завтрака?
— Без пятнадцати семь. Завтрак должен быть готов к половине девятого. Ложусь после вечернего
— Настольная книга — Вильям Похлебкин?
— Все есть в интернете. Если
— Не буду поражать вас своей версией. Просто расскажите — почему вяленое мясо нельзя давать футболистам?
— Так соленое! У спортсмена в организме должно быть минимум соли, сладкого и перца. Соль влагу удерживает. А она на тренировке должна выходить.
— За сколько часов до игры нельзя кушать?
— За четыре, четыре с половиной. У нас едят перед матчем курицу или лосось на гриле, суп куриный или лапшу, бульон. Макароны. Томатный соус. Зелень, помидоры черри. Фрукты.
— Где же икра?
— Обычно красную икру даем в предыгровой день, на ужин.
— Бразильцы из ЦСКА икру не признавали. Называли «рыбьи яйца»…
— Так мы ж не бразильцы! Кому не нравится такая — пожалуйста, есть баклажанная. Не заставляем же! Сейчас вообще все кухни мира перемешались, много похожих блюд. Тем более, ездим в одни и те же страны, одни и те же города. В этой испанской гостинице не были ни разу, но
— К чему надо быть готовым — кроме того, что могут вчерашнее намешать?
— Не вчерашнее! Могут приготовить за 6−7 часов. Не накрыть
— С такими друзьями и врагов не надо.
— Зато они очень добрые люди. С такими приятно искать компромисс.
Юрий ГОЛЫШАК
из Эстепоны.
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