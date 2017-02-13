А. Глеб прибыл в «Крылья Советов» для прохождения медицинского обследования
Белорусский полузащитник Александр Глеб продолжит карьеру в России.
35-летний хавбек, последним клубом которого был БАТЭ, продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Футболист уже прибыл в расположение самарской команды и проходит медицинское обследование. Информация появилась на официальной странице «крылышек» в «твиттере». В «Крылья Советов» Глеб перейдёт на правах свободного агента.
Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон закончил в борисовском БАТЭ. На счету Александра Глеба 8 матчей за «крылышки» и 1 результативный пас.
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