А. Глеб прибыл в «Крылья Советов» для прохождения медицинского обследования

35-летний хавбек, последним клубом которого был БАТЭ, продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Футболист уже прибыл в расположение самарской команды и проходит медицинское обследование. Информация появилась на официальной странице «крылышек» в «твиттере». В «Крылья Советов» Глеб перейдёт на правах свободного агента.



Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон закончил в борисовском БАТЭ. На счету Александра Глеба 8 матчей за «крылышки» и 1 результативный пас.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚡️⚡️⚡️Александр Глеб проходит медобследование в <a href="https://twitter.com/fckssamara">@fckssamara</a> <a href="https://t.co/a1tjxSD8bQ">pic.twitter.com/a1tjxSD8bQ</a></p>— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) <a href="https://twitter.com/fckssamara/status/831114132896280576">13 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>