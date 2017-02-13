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13 февраля 2017, 15:16 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Шляхтин: ФК «Спартак» думает по поводу аренды Зуева в «Крылья Советов»

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Московский «Спартак» думает над предложением «Крыльев Советов» об аренде футболиста «красно-белых» Александра Зуева, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.

Ранее «Крылья Советов» хотели подписать контракт с бывшим полузащитником «Спартака» Павлом Яковлевым, однако тот не смог перейти в самарский клуб из-за ограничений трансферного регламента.

«Рассматриваем вариант аренды Зуева, — сказал Шляхтин по телефону. — Сейчас “Спартак” думает (над нашим предложением)».

В текущем сезоне 20-летний Зуев сыграл за «Спартак» лишь в шести матчах чемпионата России, в общей сложности проведя на поле 109 минут игрового времени.

Спартак М
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