Шляхтин: ФК «Спартак» думает по поводу аренды Зуева в «Крылья Советов»
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Московский «Спартак» думает над предложением «Крыльев Советов» об аренде футболиста «красно-белых» Александра Зуева, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.
Ранее «Крылья Советов» хотели подписать контракт с бывшим полузащитником «Спартака» Павлом Яковлевым, однако тот не смог перейти в самарский клуб
«Рассматриваем вариант аренды Зуева, — сказал Шляхтин по телефону. — Сейчас “Спартак” думает (над нашим предложением)».
В текущем сезоне 20-летний Зуев сыграл за «Спартак» лишь в шести матчах чемпионата России, в общей сложности проведя на поле 109 минут игрового времени.
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