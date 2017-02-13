Шляхтин: ФК «Спартак» думает по поводу аренды Зуева в «Крылья Советов»

Ранее «Крылья Советов» хотели подписать контракт с бывшим полузащитником «Спартака» Павлом Яковлевым, однако тот не смог перейти в самарский клуб из-за ограничений трансферного регламента.

«Рассматриваем вариант аренды Зуева, — сказал Шляхтин по телефону. — Сейчас “Спартак” думает (над нашим предложением)».

В текущем сезоне 20-летний Зуев сыграл за «Спартак» лишь в шести матчах чемпионата России, в общей сложности проведя на поле 109 минут игрового времени.