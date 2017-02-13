Якубко: Смолов не обогнал Кокорина, а даже перепрыгнул
Словацкий нападающий Мартин Якубко, известный в России по выступлению за «Динамо», «Сатурн», «Москву» и «Амкар», в интервью «Спорт Бизнес Online» вспомнил динамовский этап своей карьеры, а также рассказал, что форвард «Зенита» Александр Кокорин был перспективнее Фёдора Смолова.
Оба футболиста тогда играли в московской команде.
«В “Динамо” меня брали на замену Кевину Кураньи, если травмируется или будут другие проблемы. Но Кевин тогда очень хорошо выступал. В “Динамо” у меня всё было хорошо, кроме того, что не играл. Там были, наверное, самые большие премиальные в карьере. Но сумму я вам не скажу. Заплатили после игры с “Локомотивом”, когда мы выиграли 3:1. Мой первый матч в “Динамо”.
Кроме Кураньи в команде были Смолов и Кокорин, но Божович предпочитал играть с одним мощным форвардом. На тот момент, думаю, Кокорин был перспективнее Фёдора. Но сейчас вы видите, что Смолов его не обогнал, а перепрыгнул даже. Лучше по всему. Может, для Кокорина это будет дополнительным стимулом улучшить свои результаты. Сейчас развитие его таланта в застое. А Смолову для дальнейшего прогресса надо уезжать из России», — сказал Якубко.
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