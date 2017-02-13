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13 февраля 2017, 15:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» объявил о продлении контракта с Кулаковым

«Урал» и защитник Денис Кулаков достигли соглашения о продолжении сотрудничества.

Футболист, чей контракт заканчивался летом этого года, подписал новый трудовой договор и продолжит выступать за екатеринбургский клуб. Информация появилась на официальном сайте «Урала».

Денис Кулаков пополнил состав «Урала» полтора года назад и стал одним из лидеров команды. В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата России, став третьим по этому показателю игроком «Урала». В сезоне-2016/17 в РФПЛ Кулаков появился на поле во всех 17 матчах «шмелей», причем, отыграл эти встречи без замен.

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